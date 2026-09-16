Parada Militar 2026: todos los detalles y novedades del desfile

La nueva edición de la Parada Militar contará con el mayor despliegue de efectivos en 17 años.

Este sábado 19 de septiembre, la elipse del Parque O’Higgins volverá a recibir a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de Orden y Seguridad para la edición 2026 de la Parada Militar.

La ceremonia conmemorará el Día de las Glorias del Ejército y tendrá varias novedades respecto de años anteriores. Entre ellas destacan la participación del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), el despliegue de vehículos empleados en emergencias y el regreso de los reservistas del Ejército.

La jornada también incluirá un momento de reconocimiento. Integrantes de la institución recibirán Medallas al Valor por su participación en distintos operativos de rescate.

Uno de los elementos que marcará el desfile será la presencia del Cuerpo Militar del Trabajo. El CMT participará en el marco de los 50 años desde el inicio de la construcción de la Carretera Austral. Para la ocasión, exhibirá parte de la maquinaria que la institución ha utilizado durante décadas para desarrollar obras de conectividad en zonas de difícil acceso.

A la ceremonia también se incorporarán vehículos Mowag de transporte de personal. Estos equipos han sido utilizados en labores de apoyo durante emergencias y en distintos despliegues operativos.

Otro de los elementos que volverá a la Parada Militar será la participación de los reservistas del Ejército. Su última aparición en la ceremonia se produjo en 2019.

La jornada tendrá además un espacio dedicado a quienes participaron en operaciones de rescate en situaciones de riesgo. El Ejército entregará Medallas al Valor a funcionarios que arriesgaron su propia vida para auxiliar a otras personas.

Uno de los homenajeados será el mayor Boris Leal Dietz. En 2014, el entonces uniformado participó en el rescate de un ciudadano que permanecía atrapado dentro de una vivienda afectada por un incendio en Angol.

También recibirá la distinción el cabo primero Nelson Mestre Muñoz. El reconocimiento corresponde a su participación en el rescate de menores durante un incendio ocurrido en un hogar de niños de Talca, en 2021.

El capitán Alejandro Araneda Corvalán también será distinguido junto con los integrantes de su patrulla. El grupo participó en 2015 en el traslado y resguardo de cinco recién nacidos prematuros durante la emergencia provocada por un aluvión en Copiapó.

La Parada Militar 2026 tendrá el mayor despliegue de efectivos desde 2009

Por otro lado, la convocatoria de este año registrará un significativo aumento en el personal en escena, sumando en total 10.206 efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Lo anterior, considerando que en los últimos años los promedios oscilaban entre los 7.500 y 8.000 uniformados.

De esta forma, se registrará la mayor dotación de efectivos desde 2009, cuando desfilaron 11.064 personas.