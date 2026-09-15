Matthei apunta al Gabinete y acusa falta de coordinación: “A Claudio Alvarado no lo inflan”

La ex alcaldesa de Providencia cuestionó la figura de los biministros y el peso al interior de La Moneda de personeros como Quiroz y Alejandro Irarrázaval.

Evelyn Matthei dedicó duras palabras al manejo político del Gabinete, centrando sus dardos en la figura de los biministros, y de paso cuestionó el peso que tienen en La Moneda personeros como Arturo Squella, Alejandro Irarrázaval y Jorge Quiroz, en desmedro del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

En su espacio en radio Pauta, la ex candidata presidencial de Chile Vamos expresó su rechazo a que carteras como Obras Públicas y Transportes estén bajo un mismo alero.

“En materia de Obras Públicas, ni siquiera tienen un ministro propio. No tienen ministro propio (…) Si tú tuvieras un ministro, por ejemplo, en Obras Públicas, que supiera de Obras Públicas, pero además supiera de política, hubiese estado ya hace cuatro meses acelerando la ejecución del presupuesto de Obras Públicas. Y además habría escogido aquellas obras públicas que generan mucho empleo”, sostuvo Matthei.

Para la otrora alcaldesa de Providencia, a La Moneda “le falta política, le falta que los ministros sectoriales vean las consecuencias posibles de lo que está en su área y tomen las medidas en forma anticipada”.

Matthei profundizó sus críticas respecto al funcionamiento del equipo político de Gobierno, poniendo como ejemplo lo que sucede con el titular de Interior, Claudio Alvarado.

“Uno ve, por ejemplo, un ministro del Interior que es político, que cacha perfectamente bien cuáles son las consecuencias políticas posibles de la falta de adhesión entre los partidos, de abandono del gobierno, lo que vivió de alguna manera el expresidente Piñera, que fue terrible, ellos lo ven. Pero yo tengo la impresión que nadie los infla”, detalló.

En contrapartida, Evelyn Matthei apuntó a la relación directa que mantiene el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el presidente de Kast y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

“Yo no he hablado con ninguno de ellos, pero a mí me da la impresión que Quiroz se entiende directo con el presidente y con Irarrázaval. Y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan”, cuestionó la ex abanderada de Chile Vamos.

Matthei indicó que “la única forma de que se arregle es que el presidente se convenza. Y yo creo que el presidente no está para nada convencido de que tiene un mal diseño (…) Al final es un grupo muy pequeño que toma las decisiones, que conversan entre ellos, que están muy contentos con lo que han hecho”.

“Cuando tú entiendes el liderazgo de una forma muy estrecha, diciendo yo me entiendo con Quiroz, con Irarrázaval, con Squella y a todos los otros los escucho un poco, para que no aleguen mucho, y eso es lo que yo creo que existe hoy día, bueno, ese es un liderazgo que no acoge, que no escucha, que no reacciona”, cerró.