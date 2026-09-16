Gobierno retira reglamento que causó molestia en los alcaldes

En el Ejecutivo reconocieron que se puede “perfeccionar esta regulación”, aunque negaron que ello signifique “una derrota política o ceder a una presión”.

El esperado reglamento de la Ley de Seguridad Municipal abrió una polémica entre el Gobierno y los alcaldes tanto de signo oficialista como opositor. En específico, los jefes comunales acusaron el martes que uno de los artículos establecía su destitución en caso de cometer errores en la designación de inspectores de seguridad.

Aunque la Subsecretaría de Prevención del Delito aclaró ayer que esta disposición en el reglamento “no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes en la Ley Orgánica de Municipalidades”, esta jornada el Gobierno anunció que retiraría el documento para modificarlo.

“Hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo, y así poder dotar de seguridad, de paz a todos nuestros compatriotas que están esperando con mucha, podríamos decir, ganas, la plena entrada en vigencia de esta normativa”, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, tras una reunión con los alcaldes.

Con anterioridad, el ministro de Seguridad Martín Arrau (REP) había mostrado disposición para perfeccionar la norma. “Antes de ser ingresado el reglamento a Contraloría se conversó con múltiples municipios y asociaciones de municipios. Ayer salió una alerta por una redacción que la explicamos bien, que remitió una ley, pero sin duda genera preocupación y por tanto la voluntad del Ejecutivo es aclarar los puntos. Si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo, porque además hay otras observaciones que hará Contraloría, se va a hacer. Quiero dar tranquilidad a los alcaldes. La idea de los reglamentos es dar tranquilidad a la aplicación de la ley, de la norma”, aclaró.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), manifestó en conversación con radio 13C que es “muy normal que en todos los ámbitos de la discusión reglamentaria, la potestad reglamentaria como se llama, una vez que uno ingresa un reglamento, haya una conversación”.

“Descartamos que esté la intención de crear por reglamento una nueva causal de cesación, pero si hay alguna duda, siempre hay un espacio para corregirlo y eso no significa necesariamente reconocer un error o asumir una derrota política o ceder a una presión. Eso es normal”, aclaró.