Los cambios que tendrá el calendario de Fórmula 1 para 2027

La Fórmula 1 anunció su calendario para el próximo año, el cual contempla un aumento de carreras y el regreso de dos sedes.

Este miércoles, la Fórmula 1 presentó su calendario para el Mundial 2027, el cual estará compuesto por 24 carreras, iniciando el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Bahrein. La última fecha será en Abu Dabi el 12 de diciembre.

Los dos primeros Grandes Premios, en Bahrein y Arabia Saudí, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a raíz de los conflictos bélicos en la región desde inicios de año.

Otro de los cambios que tendrá el calendario, son los regresos de los Grandes Premios de Portugal y Turquía.

Por otro lado, durante el próximo año no estará el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Desde la próxima campaña Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps, por lo que solamente albergará la prueba en 2028, 2030 y 2032.

Las carreras esprint pasarán de seis a 10, “debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato”, de acuerdo a lo expuesto por la FIA. Estas se desarrollarán en Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

El calendario de la Fórmula 1 para 2027