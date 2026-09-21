Kast mantiene “mayor respeto” por Bachelet y reafirma que Chile no apoyará otra candidatura a ONU

El presidente Kast aprovechó de defender la gestión del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien será interpelado en la Cámara de Diputados.

El presidente José Antonio Kast inició sus actividades oficiales de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, aseverando que mantiene “el mayor respeto” por la figura de Michelle Bachelet y reafirmó que Chile no apoyará otra candidatura a la Secretaría General de la ONU, tras el retiro de la ex mandataria a su postulación.

En conversación con la prensa, fue consultado sobre si existía una autocrítica por no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, Kast se remitió a consignar que “si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura”.

“Siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de ex presidenta. Y esperamos que en los próximos días y meses, podamos seguir trabajando y contando con ella”, dejó en claro.

El presidente Kast apuntó que “ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y el progreso de Chile, así se lo manifesté en diciembre y también se lo manifesté en marzo, que más allá de nuestras legítimas diferencias de cómo enfrentar la nueva gobernanza de las Naciones Unidas, tenemos un norte común: el progreso de nuestra nación”.

En esta línea, detalló que existían diferencias sobre la postulación de Michelle Bachelet, ya que “teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de lo que son las Naciones Unidas y de los cambios que esperamos que a futuro este organismo multinacional pueda asumir para generar más paz en el mundo”.

Presidente Kast defiende rol de canciller Pérez

En la oportunidad, el presidente José Antonio Kast aprovechó de defender la gestión del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien será interpelado en la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, Kast recalcó que el canciller Pérez “cuenta con todo mi respaldo, y soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado el canciller en estos meses”.

“El Parlamento tiene legítimo derecho a hacer interpelaciones, pero si ustedes miran lo que se ha realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por el canciller (…) somos pioneros en el combate contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. ¿Y quién encabezó esa reunión en Santiago, que ha sido suscrita incluso por otros países que no forman parte del Escudo de las Américas? El canciller”, puntualizó Kast.

“Hemos logrado abrir las relaciones consulares con Venezuela, ¿quién ha estado detrás de todo ese trabajo? El canciller. Hemos logrado mejorar nuestras relaciones con Bolivia y tenemos próximamente una eventual visita a Bolivia, donde ya estuvo el canciller, ¿quién lo encabezó? El canciller”, sentenció el presidente.