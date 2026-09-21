El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete sentenció a 18 personas por su participación en el ataque armado e incendio ocurrido en Contulmo en agosto de 2022.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer este lunes las penas contra las 18 personas condenadas por el ataque armado e incendio del Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, Región del Biobío.

En conjunto, las sanciones alcanzan los 1.055 años de privación de libertad, considerando también las medidas impuestas a quienes eran adolescentes al momento de los hechos.

Más de 80 años de cárcel para cinco condenados por ataque al Molino Grollmus

Las condenas más altas recayeron en cinco de los acusados, quienes acumularon más de 80 años de presidio cada uno. Se trata de Federico Gerónimo Astete Catrileo, Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual y José Hernán Melgarejo Calbullanca.

Otros nueve adultos recibieron penas superiores a 65 años, mientras que Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán fue condenado a más de 34 años.

En el caso de los tres condenados que eran menores de edad al momento del ataque, dos recibieron 10 años de internación en régimen cerrado, mientras que un tercero fue sancionado con tres años de libertad asistida especial con internación parcial.

Las condenas consideran delitos como homicidios calificados frustrados, incendio, robo con violencia y porte ilegal de armas y municiones.

El ataque se produjo cuando un grupo armado llegó hasta el fundo de la familia Grollmus y posteriormente incendió el histórico molino y otras instalaciones. Durante el hecho, Carlos Grollmus sufrió la amputación de una pierna, mientras que Christian Cid perdió la visión de un ojo tras recibir un disparo.

Tras conocerse las penas, Christian Grollmus valoró la resolución judicial: “Estamos conformes y satisfechos con las condenas que el tribunal acaba de anunciar y aplicar a cada uno de los terroristas por este ataque tan brutal que sufrimos como familia”.

El afectado también señaló que esperan que eventuales recursos sean rechazados para evitar una nueva instancia judicial y manifestó su expectativa de que los prófugos sean capturados.