Camila Vallejo: “Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo”

La ex vocera aseveró que “después de 6 meses de gestión, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones”.

Camila Vallejo reapareció en redes sociales para cuestionar la presentación del presidente José Antonio Kast ante la Asamblea General de la ONU, aseverando que “volvió a hablar mal de nuestro país frente a la comunidad internacional”.

La otrora vocera del gobierno de Gabriel Boric sostuvo que “el presidente José A. Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo”.

“Hoy volvió a hablar muy mal de nuestro país frente a la comunidad internacional, con la inmadurez de quien, después de 6 meses de gestión, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones”, precisó Camila Vallejo, quien además presentó un gráfico con una comparativa de datos económicos entre 2025 y 2026.

En esta línea, Vallejo agregó: “Con la falta de dignidad que requiere el cargo de quien sigue subordinando a nuestra patria a los intereses de Donald Trump”.