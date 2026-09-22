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Política

Camila Vallejo: “Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo”

La ex vocera aseveró que “después de 6 meses de gestión, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Camila Vallejo reapareció en redes sociales para cuestionar la presentación del presidente José Antonio Kast ante la Asamblea General de la ONU, aseverando que “volvió a hablar mal de nuestro país frente a la comunidad internacional”.

La otrora vocera del gobierno de Gabriel Boric sostuvo que “el presidente José A. Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo”.

“Hoy volvió a hablar muy mal de nuestro país frente a la comunidad internacional, con la inmadurez de quien, después de 6 meses de gestión, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones”, precisó Camila Vallejo, quien además presentó un gráfico con una comparativa de datos económicos entre 2025 y 2026.

En esta línea, Vallejo agregó: “Con la falta de dignidad que requiere el cargo de quien sigue subordinando a nuestra patria a los intereses de Donald Trump”.

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