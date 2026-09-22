Motos incautadas desde 2018 serán rematadas por Ñuñoa sin monto mínimo

La subasta se realizará el jueves 24 de septiembre y contempla motocicletas que no fueron reclamadas dentro del plazo establecido por la ley.

La Municipalidad de Ñuñoa rematará 183 motos incautadas durante fiscalizaciones, en una subasta que se realizará el próximo jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas.

El proceso será sin precio mínimo y al mejor postor, e incluirá vehículos de distintos años, además de scooters, motos enduro y unidades que serán ofrecidas para desarme.

Motos incautadas desde 2018 serán rematadas por Ñuñoa

Durante este año, el municipio ha incautado 587 motocicletas, de las cuales cerca de 180 no fueron retiradas por sus propietarios dentro del plazo legal de seis meses.

Entre los vehículos que serán subastados hay modelos fabricados entre 2018 y 2022, mientras que otros presentan condiciones que permitirían destinarlos principalmente a la obtención de repuestos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que las motocicletas corresponden a vehículos que permanecieron sin ser reclamados tras los procedimientos de fiscalización. “Si la persona andaba en buenos pasos, la iban a retirar, pero no la retiran. De estas 583 motos incautadas en un años, 180 nunca fueron retiradas. Van a salir a remate”, señaló el jefe comunal.

Para participar, los interesados deben ingresar a rematescdr.cl, registrarse con sus datos personales y acceder con RUT y clave si ya cuentan con una cuenta. Además, deberán constituir una garantía de participación. En caso de no adjudicarse ningún lote, ese monto será devuelto mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 48 horas después de finalizada la subasta.