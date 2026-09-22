Testigos de Jehová anuncian histórico cambio en sus reglas sobre transfusiones de sangre

La organización anunció que cada creyente podrá decidir si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas, aunque mantiene su rechazo a las transfusiones de sangre completa.

Los Testigos de Jehová modificaron su postura sobre las transfusiones de sangre, luego de que su Cuerpo Gobernante anunciara que cada creyente podrá decidir según su propia conciencia si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas provenientes de otra persona.

El cambio fue comunicado oficialmente el pasado 18 de septiembre de 2026 y representa una modificación de una de las normas médicas más conocidas de esta organización religiosa.

Testigos de Jehová anuncian histórico cambio

La actualización, sin embargo, mantiene una diferencia fundamental: la postura contra las transfusiones de sangre completa permanece sin cambios.

La organización sostiene que su interpretación del mandato bíblico de “abstenerse de sangre” continúa vigente, pero señala que las Escrituras no establecen de manera específica cómo deben abordarse los cuatro componentes principales, por lo que esa decisión queda ahora en manos de cada Testigo.

El anuncio se suma a otra modificación realizada durante 2026, relacionada con el uso de la propia sangre durante procedimientos médicos. En su explicación, el Cuerpo Gobernante sostuvo que los avances de la medicina han generado nuevas interrogantes sobre la aplicación de sus principios religiosos.

“Los cristianos no estamos bajo la Ley mosaica, pero sí seguimos el mandato del libro de Hechos de abstenernos de sangre. Y la Biblia no dice nada sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica. Por lo tanto, igual que con otras decisiones sobre el cuidado de la salud, cada cristiano debe tomar su decisión sobre cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico y quirúrgico”, señala el material difundido por la organización.

Con la nueva disposición, los fieles también podrán decidir si donan sangre cuando exista el propósito específico de utilizar sus componentes o fracciones en otra persona. La organización indicó que las congregaciones no intervendrán en estas decisiones y que sus integrantes no deberían juzgar la determinación adoptada por otro creyente. “Cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios”, sostiene el documento al citar Romanos 14:12.

El Cuerpo Gobernante explicó además que continuará considerando estos procedimientos como un asunto serio y que la decisión debe ser analizada individualmente. La organización mantiene así su prohibición religiosa respecto de la sangre completa, mientras amplía el margen de decisión personal respecto de sus cuatro componentes principales. Los Testigos de Jehová señalan que cuentan con más de nueve millones de integrantes en más de 200 países y territorios.