Kast defiende sumar a Chile a Escudo de Las Américas: “Hablamos de coordinación, no de operaciones militares”

El mandatario se refirió a la postura expresada por Trump ante la ONU, donde no descartó intervenciones militares en América Latina.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast defendió que Chile se sume al Escudo de Las Américas, creada por Donald Trump, quien no descartó incursiones militares en América Latina si ve afectado los intereses de Estados Unidos.

“Lo que hemos señalado es que adherimos a una coordinación conjunta de 15 países. Ustedes saben que yo participé como observador en el primer encuentro, pero aquí no hay un tratado para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, puntualizó en conversación con la prensa desde Nueva York.

Ante la postura expresada por Trump durante su intervención en la ONU, Kast tomó distancia y planteó que “aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra de crimen organizado o terrorismo; aquí estamos hablando de coordinación de información, de seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares”.

En esta línea, el mandatario precisó que “nosotros en esto resguardamos siempre nuestra soberanía, nuestra institucionalidad. En esta reunión del Escudo de las Américas no se tocó el tema de las intervenciones que eventualmente haga algún país para perseguir al crimen organizado, al terrorismo o al narcotráfico. Esto es distinto”.

“Eso es el Escudo de las Américas, donde se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto a las que se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, compartir cierto grado de información, y no se habla en la declaración de Trump ni en la adhesión a esta coordinación de ese tipo de intervenciones”, reiteró José Antonio Kast.