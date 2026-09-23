Evaluación de inversiones y minerales críticos: los otros lineamientos que considera el Escudo de Las Américas

“Los Estados participantes tienen la intención de profundizar la cooperación en materia de inversión y economía, y de fortalecer la consulta y coordinación de posiciones comunes sobre temas de interés compartido en foros regionales y multilaterales”, detalla la declaración dada a conocer por Estados Unidos y refrendada por Chile y los demás participantes.

AGENCIA UNO

Chile confirmó, durante el paso del presidente José Antonio Kast en Nueva York para ser parte de la Asamblea General de la ONU, su adhesión al Escudo de Las Américas, instancia creada por Donald Trump para enfrentar al crimen organizado en América Latina.

En esta línea, Estados Unidos dio a conocer la declaración oficial del establecimiento del Escudo de Las Américas, ratificado por todos los países integrantes -incluyendo Chile- que considera sus principales lineamientos, donde destaca el aspecto económico.

Así, llama a “defender nuestras economías mediante el fortalecimiento de la cooperación económica; la exploración de mecanismos de evaluación de inversiones; la salvaguardia de las cadenas de suministro de minerales críticos a través de fuentes diversificadas y fiables; y la promoción de normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, aplicadas de manera no discriminatoria”.

“Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestras naciones es transparente y verificable”, precisó el documento.

Además considera “defender la gobernanza democrática frente a las redes armadas de narcoterrorismo, incluyendo la coordinación en materia de sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes; la expansión de las fuerzas del orden civiles; y el suministro de asistencia humanitaria y apoyo en materia de comunicación para defender la voluntad popular”.

El tercer punto de Escudo de Las Américas incluye “defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar y promover objetivos y propuestas compartidos, tales como impulsar acciones internacionales de aplicación de la ley contra grupos de delincuencia organizada transnacional o promover reformas necesarias en las organizaciones multilaterales”.

“En apoyo a estos tres pilares, los Estados participantes tienen la intención de fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la capacitación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de mejores prácticas. Asimismo, los Estados participantes tienen la intención de profundizar la cooperación en materia de inversión y economía, y de fortalecer la consulta y coordinación de posiciones comunes sobre temas de interés compartido en foros regionales y multilaterales”, detalla la declaración dada a conocer por Estados Unidos.