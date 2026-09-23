Gobierno y oficialismo defienden adhesión al Escudo de Las Américas: “No tiene nada que ver con uso de fuerzas militares”

Por su parte, los partidos oficialistas respondieron a los cuestionamientos de la oposición por sumarse a la instancia creada por Donald Trump.

AGENCIA UNO

El canciller Francisco Pérez Mackenna y el resto del oficialismo salieron a defender la adhesión de Chile al llamado Escudo de Las Américas, creado por Donald Trump y que agrupa a varios países del hemisferio para enfrentar el crimen organizado.

Esto, luego que la declaración oficial dada a conocer por Estados Unidos abre la puerta a eventuales incursiones militares en base al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) al que se hace mención en el documento, el que consigna entre sus principales aspectos que “las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque”.

Consultado sobre este aspecto del TIAR, el ministro de RR.EE. dejó en claro “que no tienen nada que ver con eso. Simplemente, sí estamos todos unidos detrás de esto y nunca se olviden que al final del día la bajada respecto de cada país es de acuerdo a los reglas de cada país, de acuerdo a la voluntad de cada país de incorporar esos procedimientos”.

“Pueden estar muy tranquilos, aquí no hay soberanía, es total soberanía de Chile para decidir cómo hace la bajada respecto de la lucha contra el crimen organizado”, agregó Pérez.

El secretario de Estado puntualizó que “el Escudo de las Américas, como bien lo dijo el presidente ayer (martes), no tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”.

Respecto a las declaraciones de Donald Trump, que apeló al aspecto militar como uno de los pilares de la creación de Escudo de Las Américas, el canciller chileno sostuvo que “yo no sé cuál haya sido en ese momento el plan, pero esto se ha catalizado una cosa bien concreta. Ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, la declaración del Escudo de las Américas no tiene nada que ver con eso, tiene simplemente que ver con este esfuerzo para combatir el crimen, buscando en el fondo los mecanismos que nos permitan combatir lavado de dinero, seguir la ruta del dinero, ver también el manejo de información, de inteligencia, de datos, en general, a los policías, y el aterrizaje concreto de las cosas prácticas que vayan a generarse a partir de esto, va a ser siempre, siempre, respetando las normas, la legislación y la constitución de cada país”.

Oficialismo cuestiona a oposición por Escudo de Las Américas

Los alcances de la declaración de conformación del Escudo de Las Américas fueron puestas en duda por la oposición, que llamó al Gobierno a revisar y explicar si existe una eventual vulneración de la soberanía.

Ante esto, los partidos del oficialismo – UDI, RN, Evópoli y Republicanos – dieron a conocer una declaración conjunta para rechazar estas imputaciones.

“Rechazamos categóricamente el intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía. El gobierno ha establecido con absoluta claridad que toda cooperación se desarrollará con pleno respeto a la Constitución, a nuestras leyes y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que sostener lo contrario constituye una acusación vergonzosa y carente de fundamento que solo busca generar un ambiente de confusión”, indicó el bloque.

Junto con ello, reiteraron sus críticas a la interpelación que enfrentará el canciller Pérez a su vuelta al país e impulsada por la oposición: “La defensa de nuestra soberanía también exige comprender que existen asuntos reservados que siempre deben estar por sobre cualquier consideración partidista”.