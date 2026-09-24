Diputadas PDG acusan a ministra Marín de guardar silencio ante “violencia política y digital” hacia Rodríguez (REP)

La parlamentaria republicana Javiera Rodríguez denunció ante la UC a un académico de esa casa de estudios, luego de que éste comentara “una estaca le atraviesa la cabeza”, en una foto suya.

Dos de las diputadas del Partido de la Gente (PDG) salieron en defensa de su par del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, quien denunció hace unos días a un académico de la Pontificia Universidad Católica por hostigamiento digital.

Las legisladoras Flor Contreras y Lilian Betancourt apuntaron, además, contra la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PCC), por no pronunciarse al respecto. “Si el Ministerio de la Mujer no es capaz de alzar la voz para defender a una parlamentaria oficialista ante un ataque tan evidente, ¿qué queda para el resto de las mujeres del país? La protección ante la violencia de género debe ser universal, firme y sin cálculos políticos”, aseveró Contreras.

“Nos parece inaceptable el silencio de la ministra de la Mujer. La violencia política y digital no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia. Emplazamos formalmente a la ministra a dejar la pasividad y actuar con la coherencia institucional que su cargo le exige”, instó Betancourt.

Rodríguez acude a la UC y académico acusa “pretendido escándalo”

La polémica se remonta a Fiestas Patrias. Durante su asistencia a la Parada Militar 2026, la diputada Rodríguez compartió una imagen suya vestida con indumentaria típica y una bandera chilena de fondo. El académico Sebastián Gray, parte de la casa de estudios de la que egresó la parlamentaria, comentó en esa publicación que “una estaca le atraviesa la cabeza” a Rodríguez en la foto, aludiendo a la posición del mástil que sostenía la bandera.

“He decidido denunciar formalmente ante la UC las expresiones del académico Sebastián Gray hacia mi persona. La crítica política es legítima; las amenazas, la justificación de agresiones y los insultos son otra cosa. Me reservo también el derecho a ejercer acciones legales“, fue la respuesta de Rodríguez al comentario.

En respuesta, Gray aclaró que “no existe amenaza alguna”, sino que “humor a partir de una fotografía mal hecha”. “Este pretendido escándalo suyo, involucrando mi lugar de trabajo, es un abuso de su parte y una inmensa hipocresía, considerando sus frecuentes expresiones ofensivas en público”, añadió.

“Intentar involucrar públicamente el lugar de trabajo de una persona con un acontecimiento en un ámbito externo es siempre una infamia, algo inaceptable entre gente recta. Es necesario preguntarse quiénes están detrás de una denuncia tan publicitada y cuáles son sus motivaciones“, sostuvo Gray en otro post.