“Sueldos protegidos”: avanza en la Cámara iniciativa que impide embargo de remuneraciones a deudores del CAE

Desde el oficialismo acusaron que la iniciativa es “innecesaria”, pues el Código del Trabajo ya declara inembargables las remuneraciones. La oposición, en tanto, argumenta que buscan hacer efectiva esa protección.

Tras una reñida votación, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible “Sueldos protegidos”, un proyecto de ley para evitar que las remuneraciones de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) puedan ser embargadas por el Estado.

La iniciativa se remonta al 8 de junio de este año, luego de que la Tesorería General de la República reactivara las acciones de cobranza del CAE, mediante el inicio de juicios ejecutivos directos a deudores con altos ingresos y otras medidas de apremio como el embargo de cuentas y bienes.

Inicialmente, el proyecto había sido declarado inadmisible en la Comisión de Educación de la Cámara. Sin embargo, ayer la oposición logró que la iniciativa fuera aprobada por 53 votos a favor. El proyecto también recibió 51 votos desfavorables.

Con ello, ahora “Sueldos protegidos” seguirá su curso a la Comisión de Educación. Sin embargo, diputados oficialistas, que tienen mayoría en esa instancia, cuestionaron la utilidad y viabilidad del proyecto. “Los sueldos son inembargables, ya están protegidos. Esta iniciativa es innecesaria y sigo pensando que es inadmisible”, dijo el presidente de la comisión Sergio Bobadilla (UDI).

Por su parte, la diputada integrante Paz Charpentier (REP) acusó que “es un proyecto que tiene por objetivo confundir, saltarse las reglas del juego“. Con todo, una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Daniela Serrano (PC) defendió que si bien el Código del Trabajo ya declara inembargables las remuneraciones de hasta $2,3 millones, la TGR ha ejecutado los cobros si es que este dinero es depositado en una cuenta bancaria. “No estamos creando una protección que sea distinta (…), estamos haciendo efectiva una garantía laboral preexistente”, explicó.