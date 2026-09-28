Cancillería entrega nota de protesta a embajador de Israel por “intromisión en asuntos internos”

El canciller Francisco Pérez hizo alusión a la nota de protesta que se le entregó al embajador de Israel en nuestro país durante su interpelación.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la entrega de una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi.

La Cancillería explicó que esta medida responde a “recientes declaraciones públicas que representan una intromisión en asuntos internos del país”.

Esto, luego que el embajador de Israel hiciera alusión a la ex presidenta Michelle Bachelet y a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, con una serie de imágenes junto a líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez: “lo que nace del pecado, termina fracasando”.

Sus dichos provocaron la respuesta de la ex diputada Carmen Hertz, quien le espetó que es “impropio y vergonzoso que un embajador pretenda denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos”, junto con cuestionar “un cargo protocolar significa relaciones con todos los estados”.

Peleg Lewi le precisó que “¡esto es un asunto internacional! Basta de victimización” y agregó “no me vas a callar” a Hertz, quien lo instaba a la calma y mesura.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez hizo alusión a la nota de protesta que se le entregó al embajador de Israel en nuestro país durante su interpelación.

“Las notas de protesta son un instrumento, efectivamente, al que la Cancillería recurre. Puedo contar, por ejemplo, que en el día de hoy se le ha enviado una nota de protesta al embajador de Israel por su reciente intervención en asuntos internos de nuestra política. Así que las notas de protesta están disponibles, pero obviamente es la Cancillería la que tiene que resolver en cada caso, si corresponde enviarlas o no, o si hay otra forma de manifestar exactamente la disconformidad de la Cancillería con afirmaciones que un embajador pueda hacer”, expuso el ministro Pérez.