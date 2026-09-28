Así son los módulos de seguridad que buscan reforzar la vigilancia en Barrio Meiggs

Un nuevo módulo de seguridad comenzó a instalarse en Barrio Meiggs, en Santiago, con el objetivo de reforzar la vigilancia y facilitar la atención de emergencias en el sector.

La estructura, que llegó desde China durante la madrugada del sábado, contará con cámaras conectadas a la central de la Municipalidad de Santiago y comunicación directa con Carabineros.

El recinto dispondrá de un mesón para atender a quienes necesiten denunciar algún hecho o solicitar ayuda, además de equipamiento para monitorear los alrededores y activar los protocolos correspondientes ante una emergencia.

También incluye un baño y otros dispositivos que todavía se encuentran en proceso de instalación, antes de iniciar sus funciones con personal de seguridad municipal.

La iniciativa considera la habilitación de ocho nuevos puntos de vigilancia. Junto al módulo instalado en Meiggs, durante los próximos días se contempla la llegada de otra estructura similar a Plaza de Armas, además de seis casetas de menor tamaño que serán distribuidas en distintos sectores del barrio comercial.

El despliegue busca agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo, fortalecer la prevención de incivilidades y apoyar el control de los desplazamientos peatonales y vehiculares.

La implementación fue posible gracias a una colaboración entre la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la comunidad china en Chile.

Según se informó, las estructuras fueron donadas, por lo que no implican gastos para el municipio. Al respecto, el alcalde Mario Desbordes señaló: “Hemos recibido las primeras oficinas preciosas que nos donó la ciudad de Lishui en China con la comunidad china del barrio Meiggs, que van a ser utilizadas para atención de público, para informaciones, para seguridad. Son un lujo, igual en la línea de llevar el barrio Meiggs al mejor estándar internacional. Un barrio visitado por miles de personas de Chile entero y del extranjero que va a quedar en los próximos años transformado en un lugar maravilloso”.