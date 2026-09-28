El prontuario de Brayan Farías, venezolano abatido tras el asesinato del cabo Cristopher Aguilera

El sujeto había sido detenido en abril durante una fiscalización policial en Pirque, donde fue sorprendido portando una navaja suiza. Tras ese procedimiento, quedó en libertad.

Brayan Farías Díaz, ciudadano venezolano de 29 años que se encontraba en situación migratoria irregular en Chile, fue abatido por Carabineros tras el ataque que terminó con la vida del cabo segundo Cristopher Aguilera, de 30 años, en la comuna de Lo Espejo.

El sujeto registraba una detención previa por porte de arma blanca durante un operativo policial realizado en Pirque.

El procedimiento ocurrió el 12 de abril de 2026, cuando funcionarios fiscalizaron una fiesta clandestina en el sector de Las Vertientes. En esa oportunidad, Farías fue sorprendido con una navaja suiza multipropósito de 16 centímetros y posteriormente quedó en libertad.

La intervención terminó con cinco personas detenidas por distintos delitos, entre ellos infracciones a la ley de drogas y de control de armas, además de cohecho.

Durante el operativo, Carabineros controló a cerca de 70 asistentes, de los cuales 29 no portaban documentos que permitieran acreditar su identidad, por lo que fueron trasladados a dependencias de la Policía de Investigaciones.

Asimismo, se retiraron 25 vehículos del lugar por falta de documentación o por encontrarse abandonados en la vía pública. En el recinto también se encontraron sustancias como marihuana, cocaína, tusi, ketamina y un derivado del fentanilo.

El mayor Juan Loyola, comisario de la 65ª Comisaría de Pirque, explicó en esa ocasión que “se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización de una parcela en la cual se desarrollaba una fiesta clandestina en el sector de Las Vertientes. Gracias a esta intervención de Carabineros, se logró la detención de cinco personas, masculinas extranjeras, por el delito de ley de drogas, infracción a la ley de control de armas, cohecho, por portar arma blanca y uno por oponerse al actuar policial”.

También indicó que “se fiscalizó a la totalidad de los asistentes, lo cual fueron alrededor de 70 personas aproximadamente, de los cuales 29 no portaban ningún tipo de documento que acreditara su identidad, los cuales fueron derivados hasta la sección de extranjería de la PDI”.

Respecto del ataque en Lo Espejo, los antecedentes preliminares indican que Farías habría disparado contra los funcionarios policiales, impactando al cabo segundo Aguilera en la cabeza. Su compañero logró resguardarse y utilizó su arma de servicio, abatiendo al atacante.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el origen y las características del arma utilizada.