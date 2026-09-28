Canciller y Brandon Judd: “Ningún embajador extranjero define lo que hace este país”

“Ningún Estado nos va a poder imponer una doctrina ajena. Las políticas públicas de Chile las define Chile. Las decisiones geopolíticas y económicas se toman siempre en función del interés nacional”, precisó el ministro de RR.EE.

AGENCIA UNO

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, se refirió en su interpelación en la Cámara de Diputados a las últimas intervenciones en política interior del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

Al ser consultado por el diputado Nelson Venegas (PS) sobre esta situación, el canciller Pérez recalcó que “en Chile se respeta la independencia política y soberanía de nuestra nación”.

“Ningún embajador extranjero define lo que hace este país. Las políticas de Chile son pro-Chile, no corresponde a un ministro de Estado entrar a definir qué significan doctrinas de otros lugares o países. Nuestra soberanía y nuestras materias en Chile las definimos nosotros. Ningún otro Estado puede hacerlo”, precisó el secretario de Estado.

En esta línea, el titular de RR.EE. puntualizó que “los embajadores no deben inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Esa es nuestra posición, esa es la que hemos defendido y esa es la que siempre estaremos defendiendo”.

Ante esto, el diputado Venegas le preguntó “cuántas veces y de qué forma” reprochó a Brandon Judd por sus declaraciones, mientras que el ministro Pérez precisó que “toda vez que ha sido necesaria”.

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que le hizo saber “la regla de no intervención en los asuntos internos” a Brandon Judd, tras su entrevista en CNN Chile en la cual aseveró que la inteligencia de Estados Unidos apuntó a organizaciones de izquierda como responsables de hechos de violencia en el estallido social.

Pérez Mackenna detalló que el embajador “fue convocado a la Cancillería, y ahí tuvimos oportunidad de presentarle, una vez más, la inconveniencia de que se entrometiera en asuntos internos. Lo hemos hecho con la fuerza necesaria, hemos tomado las medidas, y así lo entendió el señor embajador”.

“Ningún Estado nos va a poder imponer una doctrina ajena. Las políticas públicas de Chile las define Chile. Las decisiones geopolíticas y económicas se toman siempre en función del interés nacional”, precisó.