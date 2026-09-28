Cristian Valenzuela: oficio de Steinert “no incumplió ningún protocolo de monitoreo”

A la instancia se ausentaron nuevamente la ex ministra Trinidad Steinert y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana María Quintana, quienes serán citadas otra vez.

AGENCIA UNO

Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores del presidente José Antonio Kast, llegó hasta la comisión investigadora de la gestión de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública para dar cuenta del oficio reservado que envió la otrora secretaria de Estado a Contraloría.

En la instancia parlamentaria, Valenzuela puntualizó que, dada la naturaleza de la petición de información que realizó Steinert a la PDI, y que terminó con la salida de Consuelo Peña de la institución policial, no es comunicada a los asesores.

Cristián Valenzuela sostuvo que así como hay “cientos de oficios que circulan en los distintos ministerios, que son solicitud de información, que son intercambio de información, solicitudes del Congreso, y esos no son informados a presidencia, y no tendrían por qué ser, no tendrían por qué ser discutidos en un comité de seguridad, por ejemplo”.

“Es un oficio reservado del cual ninguno de los asesores de presidencia debiera estar, u otros ministros, informados”, agregó.

El abogado comparó la situación vista en la comisión investigadora con el caso Monsalve: “Hubo asesores de la Presidencia que concurrieron a esta comisión, que ellos sí que no dijeron absolutamente nada, y participaron de las decisiones que se tomaron esos días”.

En esta línea, Valenzuela reiteró que “este oficio en particular no incumplió ningún protocolo de monitoreo”.

Respecto a la salida de Trinidad Steinert del Gabinete, el asesor del presidente Kast sostuvo que “nosotros tenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Seguridad cuando ocurren, lamentablemente, hechos graves como el de anoche. Y ahí se va siguiendo la información”.

“La decisión del presidente de hacer un cambio de gabinete es exclusiva de él. Y considera distintos aspectos (…) Esa es una definición del presidente de la República, es una atribución exclusiva de él. Y por lo tanto la decisión de cambiar al ministro, que puede ser por gestión, no por gestión, puede ser por la razón que sea, por lo mismo es un cargo de exclusiva confianza y determinación de él”.

A la instancia se ausentaron nuevamente la ex ministra Trinidad Steinert y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana María Quintana, quienes serán citadas otra vez.