Primer Comando de la Capital: cómo opera en Chile la mayor agrupación criminal de Brasil

El trabajo conjunto entre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la PDI permitió la detención este lunes de siete integrantes del grupo delictual.

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Un trabajo conjunto de cuatro años entre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención este lunes de siete integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil y con presencia en Chile, entre otros países de la región.

De acuerdo con lo reportado por la policía uniformada, el trabajo investigativo se denominó Operación Sintonía 1533 y se concretó con el allanamiento de 24 domicilios en tres regiones del país.

El operativo policial se organizó a partir de seguimientos, análisis de comunicaciones y cruces de información, e incluyó también el registro en nueve centros penitenciarios en el país.

La labor policial también permitió incautar más de tres kilos de cocaína, junto con dinero en efectivo y diversas armas.

Cómo actúa en Chile el Primer Comando de la Capital

La Operación Sintonía 1533 “nos permitió identificar a esta estructura criminal que se estaba asentando en el país, tanto de forma intracarcelaria como extracarcelaria, lo que tuvo exitosos resultados el día de hoy”, dijo el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, subprefecto Pablo Godoy.

“Pretendían instalarse en Chile. Porque ellos captan a sujetos que ya tienen muchos antecedentes policiales, lo que es un tema primordial para poder integrar el Primer Comando de la Capital“, recalcó en declaraciones a radio Biobío.

Añadió que el grupo criminal brasileño “es muy estructurado. Ellos tienen varias sintonías. Llaman sintonía a todas las etapas que tienen para delinquir. Tienen la sintonía del tema económico, la sintonía del tráfico de drogas, los que se dedican al tráfico de armas y trata de personas. Entonces, ellos por eso buscan muchos delitos afines para poder llegar a capitalizar a los diferentes países de la región“, precisó.

Cómo y dónde surgió el PCC

Considerado el grupo criminal más poderoso y peligroso de Brasil, el PCC nació en 1993 en una prisión de São Paulo, Brasil, tras una masacre de más de cien presos durante un motín.

Se consolidó gobernando primero el sistema penitenciario local y luego expandiéndose desde las cárceles hacia las calles en las diversas ciudades de ese país.

Con el paso de los años, traspasó las fronteras y se consolidó en países como Paraguay, Bolivia, Colombia, Argentina y, más recientemente, Chile, aunque los informes apuntan que tendría presencia en más de una veintena, tanto en América Latina como en Asia y Europa, donde controlan las rutas de tráfico de drogas.

Al interior Brasil, su gran rival delictual es otra agrupación criminal nacida en una cárcel, el denominado Comando Vermelho.

En junio de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó oficialmente al PCC como una organización terrorista extranjera.