Sin posibilidad de escapar: la hipótesis de Carabineros tras el asesinato del cabo Aguilera

La investigación busca establecer las circunstancias en que el sujeto abrió fuego contra los funcionarios durante un patrullaje en Lo Espejo.

Una de las hipótesis que manejan al interior de Carabineros sobre el asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, de 30 años, apunta a que Brayan Farías Díaz habría disparado contra los funcionarios al considerar que no tenía posibilidades de escapar.

El ciudadano venezolano, de 29 años, murió abatido por el compañero del uniformado durante un procedimiento policial realizado este domingo en la población Las Dunas, en Lo Espejo.

Los antecedentes del atacante también forman parte de las indagatorias, luego de que se estableciera que había sido detenido el 12 de abril en una fiscalización a una fiesta clandestina en el sector de Las Vertientes, en Pirque. En esa oportunidad, Carabineros lo sorprendió portando una navaja suiza multipropósito de 16 centímetros, por lo que fue arrestado por porte de arma blanca y posteriormente quedó en libertad.

El procedimiento en Pirque derivó, además, en otras detenciones y el hallazgo de un cargador de pistola Glock con 17 municiones, junto con distintas sustancias, entre ellas marihuana, cocaína, ketamina y methoxybutyrfentanyl.

Cinco meses después, Farías volvió a enfrentarse a personal policial, esta vez durante una fiscalización en Lo Espejo. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hombre sacó un arma de fuego desde sus vestimentas y disparó contra los uniformados, impactando al cabo Aguilera, quien posteriormente falleció. El compañero del funcionario logró resguardarse y utilizó su arma de servicio para abatir al atacante.

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, explicó que el sujeto “extrae desde sus vestimentas un arma de fuego, de la que comienza a hacer uso de inmediato en contra de los carabineros que se encontraban ahí”.

Asimismo, indicó que el fallecido “tenía antecedentes y detenciones anteriores por porte ilegal de arma cortante o punzante”. La investigación busca esclarecer las circunstancias del ataque y establecer cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la muerte del funcionario policial.