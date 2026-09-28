PDI y órdenes de expulsión de extranjeros: podrá ingresar a domicilios con autorización judicial

Como segundo eje, el subsecretario del Interior destacó que la iniciativa establece un aumento del plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile, desde los actuales tres años a cinco años.

AGENCIA UNO

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que perfecciona los mecanismos para concretar las órdenes de expulsión administrativa.

Pavez destacó la nueva facultad que tendrá la Policía de Investigaciones para ingresar a un domicilio con autorización de un juez de garantía, cuando exista una orden de expulsión, con el objetivo específico de detener a la persona y permitir la materialización de su expulsión.

“Hoy día la Policía de Investigaciones no tiene la facultad de poder ingresar a un domicilio para detener a una persona para expulsarla cuando hay una orden de expulsión. Por lo tanto, este proyecto le otorga a la Policía de Investigaciones la facultad de, verificado una orden de expulsión totalmente afinada, después de una autorización que da el juez de garantía para resguardar los derechos de las personas, poder ingresar a un domicilio”, explicó el subsecretario.

El subsecretario Pavez destacó que se trata de una herramienta que actualmente no existe y que permitirá hacer efectivas órdenes de expulsión que, pese a estar decretadas, no pueden concretarse cuando la persona no es ubicada fuera de su domicilio.

Prohibición de ingreso aumentará de tres a cinco años

Como segundo eje, el subsecretario del Interior destacó que la iniciativa establece un aumento del plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile, desde los actuales tres años a cinco años.

“Esperamos que el plazo mínimo de prohibición de ingresos no sean tres años como la ley actualmente lo

señala, sino que sean cinco años”, señaló Pavez.

De esta manera, quienes sean objeto de una expulsión tendrán un período mínimo de cinco años de prohibición de ingreso al país, de acuerdo con las condiciones establecidas en la nueva normativa.

Como tercer elemento, Pavez destacó que el proyecto permitirá que, en determinados casos, no sea necesario esperar el término completo de un procedimiento penal para ejecutar la expulsión de una persona extranjera en situación irregular.

“Una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal”, explicó.

El subsecretario Pavez señaló que esto permitirá, por ejemplo, aprovechar un período de privación de libertad para concretar la expulsión, sin tener que esperar procesos penales que pueden extenderse durante largos períodos.