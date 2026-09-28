Franco Parisi apunta a Kast por interpelación a canciller Pérez: “El gran culpable es el presidente”

Respecto a un eventual cambio de Gabinete, que lleve consigo la salida del canciller Pérez Mackenna, Parisi lo calificó de “un error”, ya que el problema del Gobierno es de “administración política”.

AGENCIA UNO

Franco Parisi, secretario general del PDG, analizó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna y la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas, con duros dardos al presidente José Antonio Kast.

En entrevista con radio U. de Chile, el ex candidato presidencial precisó que es Kast quien está a cargo de la política exterior del país: “El que la ejecuta puede ser el canciller, pero aquí yo creo que el gran culpable de todo lo que estamos viviendo ahora es el presidente Kast”.

“No está cuidando a su gente, no está cuidando al canciller ni al embajador. Eso no se hace”, agregó Parisi, quien se mostró en contra de la adhesión de nuestro país al Escudo de Las Américas, ya que “usted no puede firmar algo tan importante cinco o seis días antes de una interpelación”.

En esta línea, Franco Parisi recalcó que “está faltando una visión un poquito más de largo plazo por parte del presidente Kast” en materia de política exterior, apuntando que “íbamos bien con este acuerdo regional de Santiago, pero de ahí saltamos a algo que no se comunicó”.

“Cometió un error Kast, al no haber apoyado a Bachelet, no haber llamado a La Moneda al ex presidente Boric, que yo no soy fanático de él, a la ex presidenta Bachelet, al ex presidente Lagos y a Frei. ¡Error! ¡Error!”, dejó en claro.

Respecto a un eventual cambio de Gabinete, que lleve consigo la salida del canciller Pérez Mackenna, Parisi lo calificó de “un error”, ya que el problema del Gobierno es de “administración política”, poniendo como ejemplo el fracaso del proyecto de ampliación de detención de migrantes irregulares.

“Los republicanos están echándome la culpa a mí (…) cuatro de sus diputados se fueron a pasear a Nueva York. Pero ¿le cuento algo? El ministro de Justicia nunca fue a hablar con nosotros”, confesó.

En materia económica, Franco Parisi no olvida el bencinazo de marzo pasado, ya que “fue un quiebre de las expectativas que va a ser muy difícil de recuperar, no solamente a nivel de consumidores, sino que también a nivel de los inversionistas, porque mató el capital de trabajo de muchas empresas pequeñas y medianas”.

Si bien aseveró que la administración anterior también es responsable de la situación actual, puntualizó que el Gobierno “se excedió con el relato” y que “esa situación ya debería estar solucionada”, pero seguimos con este llanto constante“.