Gobierno de Milei anuncia sanciones penales y diplomáticas por vuelos entre Punta Arenas y Malvinas

El gobierno de Milei puntualizó que “la República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”.

El gobierno de Javier Milei anunció la apertura de procedimientos sancionatorios, penales y de índole diplomática, por los vuelos de una empresa británica entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

En una declaración pública, la Casa Rosada precisó que “en función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas – Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.

El gobierno de Milei puntualizó que “la República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”.

En tanto, Argentina instruyó iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para frenar el proyecto hidrocarburífero que firmas británicas e israelíes pretenden desarrollar en Malvinas.

“La República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina”, precisó.

La Casa Rosada indicó que “de no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”.