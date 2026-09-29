Bancada UDI anuncia indicación para rebajar a $1.000 los recursos del INDH en discusión de presupuesto 2027

Los parlamentarios gremialistas acusaron que “el INDH perdió el rumbo” y que “no basta con un cambio cosmético, sino que se necesita una transformación profunda”.

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 que se avecina, la bancada UDI propuso reducir los recursos que se destinan al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a $1000 para impulsar una revisión profunda de su funcionamiento.

El subjefe de la bancada, Sergio Bobadilla, junto a los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Alejandra Valenzuela y Hotuiti Teao, aludieron a varios hechos que, a su juicio, justifican la decisión de reducir el presupuesto de la organización pública. El primero de ellos, las presiones que denunció el exdirector del INDH Sergio Micco de los consejeros para calificar como sistemáticas las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

También mencionaron la ocupación ilegal del organismo por cerca de ocho meses entre 2021 y 2022, los reparos del actual director del INDH Yerko Ljubetic a la Ley Nain Retamal y al proyecto que sanciona los rayados en muros, así como los $250 millones que se destinaron a la productora a Ditecsur para eventos institucionales, entre otras controversias.

“Todos estos antecedentes muestran que el INDH requiere de una revisión profunda y urgente. No podemos seguir destinando millonarios recursos públicos a una institución que, en los últimos años, se ha visto envuelta en una serie de polémicas y ha terminado alejándose de la función para la que fue creada”, apuntaron los lesgisladores.

A juicio de los parlamentarios UDI, se debe “avanzar de una vez por todas en el cierre del organismo, al menos hasta que se avance en la modernización de su gobernanza” y que mientras eso no suceda, “no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando”.

“Todos estos antecedentes demuestran que el INDH perdió el rumbo y que no basta con un cambio cosmético, sino que se necesita una transformación profunda. Por eso, como bancada UDI vamos a utilizar la Ley de Presupuestos 2027 para forzar ese cambio. Mientras no exista una reforma de fondo, el organismo debe dejar de funcionar y de malgastar millonarios recursos públicos”, añadieron.