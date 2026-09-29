“Es una vergüenza que se hable sin conocimiento”: el cruce entre Poduje y Keitel por nuevas exigencias a ciclistas

Luego de que el Minvu anunciara que los ciclistas debían vestir chalecos reflectantes para identificar a los que infrinjan las reglas, el legislador criticó que “antes de pensar en sancionar, hay que educar”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió este martes al senador Sebastián Keitel, luego de que este último cuestionara las nuevas exigencias que el Minvu impuso a los ciclistas que transiten en el cerro San Cristóbal.

Fue el pasado domingo que Poduje anunció que, a partir de diciembre de este año, los ciclistas deberán inscribirse y vestir un chaleco reflectante con código identificatorio, de forma de reconocer a quienes ejecuten conductas riesgosas y poder sancionarlos.

Sin embargo, las nuevas exigencias no generaron consenso en todo el oficialismo. El senador y exatleta Sebastián Keitel, independiente pero integrante de la bancada Evópoli, calificó la medida como algo “vergonzoso”. “Creo que tenemos que, antes de pensar en sancionar, tenemos que pensar en educar”, dijo.

12 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO El senador Sebastián Keitel durante la sesión en sala del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

La respuesta de Poduje

A través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario de Estado abordó los cuestionamientos de Keitel. “Quizá el senador estaba viajando o no se informó, pero la medida no aplica a todos los deportistas. Solamente son a los ciclistas, y en particular, a los ciclistas que hacen descenso en duro, que son los que no respetan rutas, destruyen el parque y ponen en riesgo la seguridad de peatones”, sostuvo.

“Entonces, senador, primero sería bueno informarse. En segundo lugar, senador, el buenismo que usted está de alguna manera solicitando, educar, lo hemos hecho hace 20 años y funciona con un 90% de la gente y con un 10%, como todo en la vida, no funciona. Son personas que violan la ley de tránsito, circulan a alta velocidad en una calle con niños, adultos mayores, personas que realizan caminatas, que también son deportistas, senador”, advirtió.

Asimismo, instó a Keitel a informarse “adecuadamente”. “Un parlamentario tiene la responsabilidad de informar bien a la ciudadanía. Él dice que es una vergüenza esta medida. Yo creo que es una vergüenza que se hable sin conocimiento y que se minimicen conductas irresponsables de una minoría de personas que bajan en bicicleta a toda velocidad y que han generado más de 100 accidentes por año”, cerró.