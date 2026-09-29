Cómo España logró contener la crisis de la vivienda que estalló por desalojo a mujer de 87 años

El caso de Maricarmen Abascal generó protestas en toda España y llevó al Ejecutivo hispano a elaborar un paquete de medidas para hacer frente al tema.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas tendientes a aliviar la crisis de vivienda en el país, entre las que se incluye la paralización de los desalojos hasta 2030, tras las protestas surgidas por el desalojo de una mujer de 87 años de la vivienda en la que residía desde hace siete décadas.

De acuerdo con lo expuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, también se procederá a la renovación automática de los contratos de alquiler, y se aplicará una “prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre”.

Estas materias se incluirán en dos textos que deberán votarse después en el Parlamento, donde el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría, por lo que le pidió a las fuerzas parlamentarias tener “altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad” para aprobar las medidas.

“Patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años, que ha estado 70 años pagando religiosamente su alquiler, acabe en la calle después de toda una vida en su casa“, recalcó sobre el caso de Maricarmen Abascal.

Medidas para contener la crisis de vivienda en España

Aunque el caso de la mujer de 87 años se produjo en Madrid, las protestas se realizaron en las principales ciudades de todo el país, lo que obligó al gobierno hispano a negociar rápidamente para contener las movilizaciones.

En particular, sobre los denominados “fondos buitres”, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en la mira de los manifestantes que exigen el derecho a la vivienda.

Según sus críticos, ambas instancias dispararon los precios de las viviendas a través de su adquisición en España, lo que redujo la oferta para el resto de la población.

Además, el Ejecutivo hispano también prevé establecer una “regulación” respecto de los alquileres de temporada y de habitaciones, según agregó la ministra García.

El desalojo de Maricarmen Abascal se produjo la semana pasada, luego de que la empresa que compró la propiedad que sus padres, primero, y luego ella, arrendaba desde 1956. De un momento a otro, pasó de pagar 500 euros mensuales a que le exigieran 2.650 euros al mes para que pudiera continuar en la vivienda.

Tras años de negociaciones que no culminaron en un acuerdo entre las partes, el miércoles de la semana pasada personal sanitario sacó a Maricarmen del departamento en camilla, pero este martes, gracias a las medidas anunciadas para frenar la crisis de vivienda en España, se estableció la paralización de los desalojos hasta 2030, con lo que la mujer podrá regresar a la vivienda en la que residió por 70 años.