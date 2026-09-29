BonApp: la plataforma que busca transformar la gastronomía en datos, control y excelencia

La plataforma chilena integra capacitación, evaluaciones, checklists, asignación de tareas, registros sanitarios, auditorías, etiquetas de producción y Mystery Shopper en un solo sistema, permitiendo a restaurantes y cadenas estandarizar sus operaciones, mejorar la trazabilidad y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.

Antes de abrir sus puertas, un restaurante ya debe cumplir decenas de tareas: capacitar a nuevos colaboradores, distribuir funciones, comunicar procedimientos, verificar protocolos y asegurar que cada proceso se ejecute de acuerdo a los estándares definidos. El desafío aumenta cuando existen distintos turnos, una alta rotación de personal o varios locales bajo una misma administración.

En este contexto nació BonApp, una plataforma desarrollada para ordenar ese trabajo invisible que sostiene la experiencia del cliente. Conectando en un mismo ecosistema la capacitación de los equipos con la ejecución, supervisión y análisis de los procesos.

En lugar de utilizar herramientas separadas para capacitar, comunicar y controlar, los administradores pueden acceder a una fuente común, actualizar la información de todos sus establecimientos y revisar reportes en tiempo real. La aplicación está disponible las 24 horas para dispositivos iOS y Android.

Ciclo continuo

El funcionamiento de BonApp’ se basa en cinco pasos. Primero, los colaboradores acceden a contenidos de formación visual y módulos de aprendizaje. Luego certifican sus conocimientos mediante evaluaciones digitales que incluyen apoyo de inteligencia artificial para su preparación.

Ese conocimiento se lleva a la operación mediante checklists, notificaciones, tareas y registros sanitarios. Los responsables pueden auditar el cumplimiento, identificar brechas y desarrollar planes de mejora. El ciclo se completa con recursos de gamificación y recompensas destinados a reforzar la participación de los equipos.

“No buscamos digitalizar un checklist aislado. Queremos conectar la capacitación, la ejecución y el control para que los equipos tengan instrucciones claras y los administradores sepan qué ocurre realmente en cada local”, explica Nicolas Samson, fundador y CEO de BonApp.

Uno de los elementos diferenciadores de la plataforma es la trazabilidad. Cada actividad deja un registro asociado con una tarea, un colaborador o un establecimiento. Esta información permite detectar errores recurrentes, comparar el desempeño de distintos locales y ajustar los procedimientos a partir de información concreta.

“Cuando esos datos permanecen separados, sólo muestran tareas cumplidas o pendientes. Al reunirlos en un mismo sistema, permiten entender la operación y tomar decisiones para mejorarla”, señala Fernando Laurito, fundador y CTO de la compañía.

Según las estimaciones de BonApp, el uso integral de la plataforma puede aumentar en un 30% el cumplimiento de los estándares, reducir en un 25% la rotación de personal e incrementar en un 12% el ticket promedio.

El desafío no está solo en digitalizar tareas, sino en lograr una operación consistente. BonApp busca facilitar esa gestión, tanto en establecimientos independientes como en operaciones con múltiples locales.

El desarrollo de la aplicación combina los 22 años de experiencia de Samson en la industria gastronómica con los 18 años de trayectoria de Laurito en tecnología y transformación digital. La solución está dirigida tanto a restaurantes independientes como a grupos que necesitan administrar varios establecimientos bajo criterios comunes.

BonApp estará presente en Espacio Food & Service 2026, que se realizará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en Espacio Riesco, donde presentará su tecnología ante empresas y profesionales de la industria gastronómica.