“Entendemos sus aprensiones”: biministro Mas respondió a ultimátum de los camioneros

El secretario de Estado aseguró que “estamos conversando con todas las agrupaciones que les afecta el diésel”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el ultimátum que dieron los camioneros por el aumento en el precio de los combustibles. Más aún luego de que, para este jueves, se espera una nueva alza que superaría los $100 en el diésel.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) exigieron la creación de una ley que establezca el Fuel Surcharge, la cual permitiría traspasar de manera automática las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte.

A eso sumaron el convocar a una mesa técnica con representantes del sector y restablecer el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), incluyendo la aplicación de la banda del precio de referencia y el umbral de variación para el diésel.

Ante el petitorio de los camioneros, el biministro Mas, en conversación con Radio ADN, precisó que con dicho gremio “en los últimos seis meses hemos conversado dos meses. Tenemos múltiples mesas con distintas confederaciones, con distintas agrupaciones (…) entendemos sus aprensiones”.

“Estamos conversando con todas las agrupaciones que les afecta el diésel, estamos mirando muy de cerca qué es lo que está pasando internacionalmente”, sostuvo.

Sus declaraciones ocurrieron poco antes del anuncio que hizo el presidente José Antonio Kast con diversas medidas para paliar el alza de los combustibles.