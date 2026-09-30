La primera Ley de Presupuesto de Kast: alza del gasto fiscal de 1,5% y focalizado en seguridad y trabajo

El mandatario presentó en cadena nacional su primera Ley de Presupuesto, la cual ya fue ingresada al Congreso.

En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó su primera Ley de Presupuesto, ratificando que tendrá un incremento del 1,5% en gasto fiscal, y con foco en la seguridad y trabajo.

En materia de empleo y crecimiento, el mandatario explicó que se destinarán $9,5 billones, un 8,1% más que este año, centrado en obras públicas con 241 proyectos en todo el país, con inicio en enero del 2027.

En cuanto a seguridad, el jefe de Estado indicó que se desembolsarán $7 billones para fortalecer el trabajo policial, fronterizo, penitenciario y la persecución del crimen organizado.

En esta línea, Kast puntualizó que el presupuesto de Gendarmería se aumentará en un 18% para desarrollar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control al interior de los recintos penitenciarios.

Pero el presidente Kast también apuntó a que el Presupuesto 2027 tendrá como prioridad la niñez, con $2,5 billones destinados a esta área, donde el fondo destinado a apoyar el desarrollo de niños con mayores riesgos crecerá 165% y se contempla un incremento de 19,3% para los programas de reparación para víctimas de maltrato grave o abuso.

Derechos sociales: PGU, salud y educación

En cuanto a derechos sociales, el jefe de Estado sostuvo que se destinarán $7 billones para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que en educación el gasto será de $17,3 billones y el presupuesto de salud crecerá 4,7%.

“Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca. Lo que sí va a cambiar, y comenzó a cambiar desde el día en que asumimos, es que el Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde. No cambian los requisitos. No cambian los montos. Cambia el cuidado de los recursos de todos los chilenos”, fue parte del mensaje del presidente Kast.