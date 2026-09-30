La primera Ley de Presupuesto de Kast: alza del gasto fiscal de 1,5% y focalizado en seguridad y trabajo

En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó su primera Ley de Presupuesto, ratificando que tendrá un incremento del 1,5% en gasto fiscal, y con foco en la seguridad y trabajo.
En materia de empleo y crecimiento, el mandatario explicó que se destinarán $9,5 billones, un 8,1% más que este año, centrado en obras públicas con 241 proyectos en todo el país, con inicio en enero del 2027.
En cuanto a seguridad, el jefe de Estado indicó que se desembolsarán $7 billones para fortalecer el trabajo policial, fronterizo, penitenciario y la persecución del crimen organizado.
En esta línea, Kast puntualizó que el presupuesto de Gendarmería se aumentará en un 18% para desarrollar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control al interior de los recintos penitenciarios.
Pero el presidente Kast también apuntó a que el Presupuesto 2027 tendrá como prioridad la niñez, con $2,5 billones destinados a esta área, donde el fondo destinado a apoyar el desarrollo de niños con mayores riesgos crecerá 165% y se contempla un incremento de 19,3% para los programas de reparación para víctimas de maltrato grave o abuso.
Derechos sociales: PGU, salud y educación
En cuanto a derechos sociales, el jefe de Estado sostuvo que se destinarán $7 billones para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que en educación el gasto será de $17,3 billones y el presupuesto de salud crecerá 4,7%.
“Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca. Lo que sí va a cambiar, y comenzó a cambiar desde el día en que asumimos, es que el Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde. No cambian los requisitos. No cambian los montos. Cambia el cuidado de los recursos de todos los chilenos”, fue parte del mensaje del presidente Kast.