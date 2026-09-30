“Los principios no se transan por un cargo”: Bachelet reaparece junto a Boric tras revés en la ONU

La exmandataria participó en un encuentro opositor en La Pintana junto a Gabriel Boric, donde confirmó que seguirá activa en la política nacional.

La expresidenta Michelle Bachelet aseguró que continuará participando en la vida pública chilena, luego de poner fin a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante un encuentro realizado este miércoles en el Teatro Municipal de La Pintana, junto al exmandatario Gabriel Boric y representantes de seis partidos de oposición, la exjefa de Estado descartó alejarse de la política nacional.

“Y a quiénes pensaban que me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia. Esto no va a pasar. Voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre”, afirmó.

Bachelet reaparece junto a Boric tras revés en la ONU

En su discurso, Bachelet también se refirió a las dificultades que enfrentó su postulación al organismo internacional y destacó el respaldo recibido de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum.

Sobre el desenlace de su candidatura, sostuvo que “la verdad es un tremendo honor que me hayan vetado por eso”, en alusión a sus posiciones sobre democracia, multilateralismo, cooperación internacional y derechos humanos.

La exmandataria también defendió sus convicciones y descartó modificarlas en función de sus aspiraciones internacionales. “Los principios no se transan por un cargo, no se acomodan dependiendo de las circunstancias, se defienden siempre. Cuando es fácil, pero sobre todo cuando es difícil”, expresó durante la actividad.

Respecto de la situación nacional, Bachelet llamó a fortalecer las instituciones y responder a las necesidades de la ciudadanía.

“La democracia tiene que ser capaz de responder a necesidades concretas de la ciudadanía. Tiene que entregar seguridad, oportunidades, derechos y esperanza”, señaló.

Asimismo, planteó la importancia de la unidad para construir una alternativa política que defienda la igualdad de derechos, la justicia social y los derechos humanos.