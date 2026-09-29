Alvarado calma los ánimos por retiro de reforma de seguridad: “Estamos esperando la propuesta de los senadores”

El biministro recalcó que el objetivo es “sacar adelante una reforma que sea compartida por el Gobierno, por la oposición”.

El biministro Claudio Alvarado se refirió a la decisión del Gobierno de retirar la reforma constitucional de seguridad para presentar un proyecto de consenso.

Esto se concretaría durante estos días para optar por un nuevo documento, el cual se basaría en el que desarrollaron Andrés Longton (RN) junto con Arturo Squella (REP). A ellos se sumará Pedro Araya (PPD), incluyendo así a la oposición.

Al abordar el tema en el Congreso, Alvarado indicó que “la reforma de seguridad está radicada en la Comisión de Constitución del Senado, donde parte importante de sus integrantes han desarrollado el último tiempo un diálogo respecto a estos temas que preocupan al país, y están en la construcción de alternativas y de una propuesta”.

“Nosotros como Gobierno, y lo dijimos desde el primer día, siempre estamos disponibles para recoger esas iniciativas, esas propuestas, ampliar las bases de apoyo, llegar a un acuerdo y sacar adelante una reforma que sea compartida por el Gobierno, por la oposición, porque está en juego tener mejores instrumentos y mejores herramientas para combatir el crimen organizado”, añadió.

Consultado sobre si concretarán el retiro de la reforma de seguridad, el biministro sostuvo que “nosotros tenemos claro cuáles son las prioridades y que necesitamos resolver los temas lo más rápido posible”.

“En eso estamos esperando cuál es la propuesta que están construyendo los senadores para tomar nuestra definición, pero el ánimo, la voluntad del Gobierno siempre ha sido construir la mejor reforma con el más amplio apoyo, y de esa manera, contribuir con mejores y mayores herramientas para el combate a la delincuencia”, afirmó.

En esa misma línea, Alvarado insistió en que “la voluntad del Gobierno es buscar acuerdos con mayor base de apoyo, y si eso significa lo que usted señala, es una de las opciones“.