El motivo tras la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta: van 36 autoridades que han dejado el Gobierno

La información la ratificó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien se comprometió a viajar a la zona este miércoles.

El secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, Jorge Olivares Puentes, presentó su renuncia al cargo este lunes 14 de septiembre, con lo que suman 36 las autoridades de este rango que dejan sus puestos en los primeros seis meses del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Así se confirmó desde la Seremi regional a través de un comunicado, en el que se manifiesta que Olivares dio a conocer su “renuncia voluntaria a su cargo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo“.

En el texto se adelantó que “la subrogancia será ejercida por Marietta Méndez, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano”.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) agradece la gestión de Jorge Olivares y le desea éxito en sus nuevos proyectos”, añadió el comunicado.

El motivo tras la renuncia del seremi

De acuerdo con lo informado, la ahora exautoridad dejó la repartición debido a “graves falencias” en la ejecución de un convenio para la construcción de viviendas en la Región de Antofagasta.

Así lo ratificó a última hora del lunes el titular del Minvu, Iván Poduje, a través de un posteo en su cuenta en la red social X.

En el texto, la autoridad precisó que “se le pidió la renuncia al seremi de Antofagasta por graves falencias en gestión de convenio regional“.

Además, Poduje comprometió un viaje hasta la zona para este miércoles con el propósito de “respaldar al equipo y resolver los problemas del convenio“.

La renuncia de Jorge Olivares a su cargo de seremi de Vivienda se convirtió en la número 36 de este tipo de autoridades en lo que va del gobierno de José Antonio Kast.

La anterior se había producido hace un par de semanas, cuando el también seremi de Vivienda, pero de la Región de Tarapacá, Alonso Velásquez, presentó su renuncia voluntaria al cargo.