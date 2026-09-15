“No tienes dónde botar la basura”: Minsal pide la renuncia a seremi tras comparar hogar de ancianos con vertederos

La salida se produjo después la autoridad fuera consultada por la eventual clausura de algunos Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

El Ministerio de Salud (Minsal) solicitó la renuncia de José Bravo Burgos, quien se desempeñaba como seremi de Salud de La Araucanía, luego de las declaraciones que realizó tras el incendio del Hogar El Edén de Pitrufquén, siniestro que dejó 16 personas fallecidas.

La cartera informó que la autoridad regional dejará sus funciones y que próximamente se comunicará quién asumirá el cargo.

Minsal solicita renuncia a seremi de Salud tras comparar hogar de ancianos con vertederos

La salida se produjo después de que Bravo fuera consultado por la eventual clausura de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que mantienen procesos administrativos pendientes.

En ese contexto, el entonces seremi señaló: “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”.

A través de un comunicado, el Minsal sostuvo que “las autoridades de Gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”.

Junto a ello, el Minsal agregó que los dichos del exseremi “no estuvieron a la altura de esos estándares” frente a las familias afectadas y la comunidad.

Debido a lo anterior, la cartera reafirmó que “el Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”.