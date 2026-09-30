Bono de $5,8 millones y aumento de sueldo: los beneficios del acuerdo sindical del Banco de Chile

El convenio incluye préstamos de hasta $6 millones y mejoras en los bonos de vacaciones y Navidad.

Un bono bruto de $5,8 millones por trabajador contempla el acuerdo alcanzado entre Banco de Chile y dos de sus principales organizaciones sindicales, tras casi un mes de negociaciones.

El convenio, firmado el 15 de septiembre, regirá durante el periodo 2026-2029 e involucra a más de 6.200 trabajadores, según consignó Diario Financiero.

Los beneficios del acuerdo sindical del Banco de Chile

La propuesta obtuvo el respaldo del 90,2% de los 3.578 empleados que participaron en la votación. En ese sentido, el beneficio económico está sujeto a impuestos y se dividió en dos pagos: $4.050.000 fueron entregados el 17 de septiembre, mientras que el saldo quedó programado para el día 24 del mismo mes.

El acuerdo también incorpora mejoras en las remuneraciones mensuales. Desde octubre, los trabajadores recibirán $60 mil brutos adicionales, junto con incrementos de $5.004 líquidos para movilización y $9.996 para colación. Asimismo, el préstamo blando disponible para los funcionarios aumentó hasta los $6 millones, sujeto a la evaluación de riesgo de la entidad bancaria.

En materia de beneficios adicionales, se establecieron nuevos montos para los bonos de vacaciones y Navidad, que varían según la organización sindical.

Para el Sindicato de Banco de Chile, el bono de vacaciones llegará hasta UF 25 y el navideño a UF 8,5, mientras que para Sindibae los montos alcanzarán UF 22 y UF 9, respectivamente. También se duplicó el fondo anual para retiros voluntarios, que pasó de $100 millones a $200 millones para empleados con al menos 25 años de antigüedad.

Por último, el convenio modificó el reconocimiento al desempeño de los ejecutivos de servicio al cliente, reemplazando el premio “Súper Cajero” por un incentivo trimestral dirigido al 20% de los trabajadores mejor evaluados. Quienes sean seleccionados recibirán $175 mil brutos, mientras que los primeros 50 del ranking obtendrán otros $70 mil.