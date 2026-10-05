Encuesta Cadem: desaprobación a Kast subió al 63%, mientras que la aprobación cayó al 32%

El rechazo a la gestión del jefe de Estado es el más alto desde que inició su mandato el pasado 11 de marzo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast mostró un aumento de seis puntos y alcanzó un 63%, mientras que la aprobación al mandatario cayó cuatro puntos porcentuales y llegó al 32%, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

El resultado del sondeo evidenció que el rechazo a la gestión del jefe de Estado es el más alto desde que inició su mandato el pasado 11 de marzo.

De igual manera, la medición abordó la percepción de los consultados sobre la dirección que lleva el país, y un 61% consideró que Chile avanza por un mal camino, mientras que un 35% estima que lo hace por uno bueno.

Cadem y el presupuesto anunciado por Kast

Respecto del anuncio del Presidente Kast sobre el Presupuesto 2027, un 49% de quienes vieron la cadena nacional la evaluó mal o muy mal, un 31% la estimó positiva y un 20% la calificó como regular, según el sondeo de Cadem.

A la vez, un 26% consideró más importante destinar 9,5 US$ billones a crecimiento, empleo y reconstrucción, en tanto que más atrás se ubicaron el aumento de 4,7% de los recursos para salud y la reducción de las listas de espera, con un 16%.

Sobre la revisión de las ayudas estatales, un 63% consideró justificado que se compruebe que quienes reciben beneficios sociales cumplan con los requisitos correspondientes, pero el 31% se manifestó contrario a esta opción.

En materia económica, el 71% atribuyó la falta de crecimiento a razones políticas y económicas propias de Chile, en contraste con el 26% que la vinculó a las condiciones de la economía internacional.

Al ser consultados sobre la responsabilidad por el bajo crecimiento de la economía chilena, el 46% de los encuestados responsabilizó al actual gobierno, mientras que el 27% atribuyó esa situación a las administraciones anteriores.