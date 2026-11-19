También confirmó que se implementó una Alerta Temprana Preventiva desde Arica y Parinacota hasta la Región del Biobío ante el aviso de marejadas anormales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que mantiene dos alertas rojas y tres amarillas en diversas comunas por el riesgo de crecidas y desbordes de ríos.

Además, el servicio indicó que desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), se emitió un aviso por marejadas anormales en parte importante de la costa del país.

Respecto de las alertas rojas y amarilla, detalló que las emitió ante la situación meteorológica que afecta a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Las comunas con alertas rojas del Senapred

Según precisó Senapred, en la Región de Atacama la alerta roja se mantiene en la comuna de Alto del Carmen por el riesgo de desborde, a la que se suman dos alertas amarillas, la primera en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar, y la segunda en Tierra Amarilla, en todos estos últimos casos por riesgo de crecida.

En el caso de la Región de Coquimbo, la alerta roja permanece en las comunas de Paihuano, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado debido al riesgo de desborde, en tanto que una alerta amarilla sigue vigente por la posible crecida en las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Andacollo, Punitaqui, Combarbalá, Canela y Los Vilos.

El servicio también precisó que debido a las condiciones meteorológicas en ambas regiones, 1.761 personas permanecen aisladas y se reportaron 34 inmuebles con daño menor y otros cinco que están en evaluación.

Marejadas afectarán entre Arica y la Región del Biobío

Por otra parte, Senapred recordó que se implementó una Alerta Temprana Preventiva para el borde costero continental desde Arica y Parinacota hasta la Región del Biobío, además del archipiélago de Juan Fernández, a raíz del aviso de marejadas anormales originadas por un sistema frontal del hemisferio norte.

De acuerdo con lo reportado, el fenómeno comenzará durante la mañana del viernes 20 de noviembre y se proyecta que se mantenga hasta el próximo lunes 23.

Las autoridades recomendaron evitar el ingreso al mar, mantenerse alejados de roqueríos y no realizar actividades recreativas o de pesca deportiva en sectores expuestos.

También solicitaron precaución a quienes circulen por rutas costeras, ante posibles alteraciones de las calzadas por el oleaje.