Encuesta Criteria: desaprobación de Kast continúa al alza y llega al 60%

En tanto, la aprobación retrocedió en un punto con respecto a la edición anterior del estudio.

Una nueva edición de la encuesta Criteria, la cual se realizó a través de un panel online entre el 1 y el 2 de octubre, dio cuenta de una nueva alza que sufrió la desaprobación del presidente José Antonio Kast.

Es un 60% quienes desaprueban la gestión del mandatario, dos puntos más que la edición anterior y la cifra más alta registrada en el estudio desde que asumió el pasado mes de marzo.

Aparte de la desaprobación, la encuesta Criteria hizo un desglose del 30% que aprueba el desempeño de Kast. Dicha cifra varía bastante dependiendo de la edad.

Por ejemplo, entre las personas de 18 a 29 años, llega apenas al 17%, pero en los grupos de mayor edad alcanza un 41% entre quienes tienen 65 años o más.

Lo mismo ocurre al separarlo entre hombres y mujeres. En los primeros, el jefe de Estado consigue una aprobación del 35%, mientras que entre las mujeres llega al 25%.

En cuanto a zona del país, en la Región Metropolitana el mandatario registra un 26% de aprobación, pero en el norte y en el sur, alcanza un 33% en el estudio cuya edición más reciente se dio a conocer este domingo.