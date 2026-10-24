Chile se sumará solo como “observador” a Coalición contra Cárteles impulsada por Trump

La Moneda analizará las implicancias en materia de soberanía nacional que involucrará sumarse como miembro pleno de la instancia, que realizará una cumbre en los próximos días.

El Gobierno de José Antonio Kast no suscribirá el ingreso formal de Chile como miembro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), impulsada por Donald Trump, y solo se mantendrá como “observador”, a la espera de analizar sus implicancias en la soberanía del país.

La postura de La Moneda se conoce a días de la cumbre de ministros de seguridad que se realizará este 26 y 27 de octubre en República Dominicana, donde se oficializará la decisión del Ejecutivo.

En dicho encuentro se concretará la firma del tratado que crea la Coalición contra los Cárteles, que según Estados Unidos, articulará el enlace táctico y uso de contingentes militares de los países miembros para enfrentar organizaciones criminales y eventuales focos narcoterroristas en América.

Si bien es parte del Escudo de las Américas, se centrará en labores operativas y de inteligencia, lo que genera controversia respecto a los ejercicios coordinados que desplegará el Comando Sur de Estados Unidos en el continente.

Ante esto, la Constitución establece que el Congreso Nacional debe autorizar el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras al país, lo que fue secundado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

En declaraciones a radio Cooperativa, el parlamentario instó a “distinguir entre el Escudo de las Américas, que es una alianza más bien política, y la Coalición contra los Cárteles de América, que tiene un carácter mucho más militar y operativo”.

“Chile no debe restarse de la lucha contra el crimen organizado, pero tampoco puede perder su autonomía. Por eso, participar como observador me parece una posición prudente”, dejó en claro Ossandón.

El senador oficialista aclaró que “aquí no se trata de estar a favor o en contra de Estados Unidos, sino de colaborar mutuamente en materia de seguridad, defendiendo siempre los intereses de Chile respecto a nuestra soberanía y combatiendo con firmeza el crimen organizado”.