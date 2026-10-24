Con Malvinas como tema central: la conversación de Kast con primer ministro británico

“En materia de defensa, los líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile colaboren para modernizar sus capacidades de defensa”, agregó el gobierno.

AGENCIA UNO

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido, dio cuenta de la conversación telefónica que sostuvo con el presidente José Antonio Kast, donde uno de los temas centrales del diálogo fue Islas Malvinas.

En una declaración emitida por el gobierno británico, se precisó que “los líderes comenzaron exponiendo sus ambiciones comunes de fortalecer la relación entre ambas naciones, incluyendo los ámbitos de defensa, seguridad, ciencia y comercio”.

“En materia de defensa, los líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile colaboren para modernizar sus capacidades de defensa”, agregó el gobierno.

Uno de los temas centrales de la conversación fue Islas Malvinas, territorio que a fines de noviembre reanudará su conexión marítima de abastecimiento con Punta Arenas, lo que ha generado controversia en Argentina.

Ante esto, desde la oficina de Andy Burnham recalcaron que “el primer ministro también planteó el interés del Reino Unido en garantizar que los habitantes de Falkland Islands mantengan la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”.

“Ambos líderes abordaron los crecientes vínculos culturales, científicos y entre las sociedades de ambos países, así como el impacto positivo que esto ha tenido en las oportunidades de inversión e infraestructura. Asimismo, reconocieron la existencia de oportunidades comerciales aún no aprovechadas entre ambas naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales”, puntualizó Reino Unido.