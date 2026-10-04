“Va en contra de los principios que ha sostenido Chile”: Boric responde a Frei por su respaldo al Escudo de las Américas

Durante su intervención en el Festival MUDA, el expresidente aclaró sus aprehensiones con la iniciativa que impulsó Donald Trump y por qué manifestó su opinión sobre el tema.

El expresidente Gabriel Boric participó en la segunda jornada del Festival MUDA, oportunidad en la que ahondó en su declaración conjunta con Michelle Bachelet sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y de la postura que adoptó Eduardo Frei al respecto.

Sobre esto último, el exmandatario, en una carta, respaldó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast ya que “fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico“.

Además destacó que “la acción conjunta de los países de la región ampliará la persecución penal y enviará una señal inequívoca: ningún territorio será refugio seguro para quienes trafican drogas, lavan dinero, extorsionan o corrompen”.

“El Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida. Es el primer intento concreto de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no puede quedarse al margen“, cerró Frei.

Sobre esto, Gabriel Boric aseveró que “él defiende, y de manera tangencial defiende la integración de Chile al Escudo de las Américas desde la perspectiva de la importancia del combate al narcotráfico. Pero nosotros con la presidenta Bachelet en ningún momento señalamos que estábamos en desacuerdo con eso”.

En ese sentido fue enfático en señalar que “nosotros, y yo creo que todos los ciudadanos deben estar dispuestos, y los países, a cooperar con todos los países del mundo para poder combatir el narcotráfico“.

Para Boric, al sumarse al Escudo de las Américas, “se habla del resguardo de las cadenas de suministro de los metales, de los minerales críticos. ¿Qué significa eso? El resguardo de evitar mediante un concepto de seguridad continental, de soberanía continental, que otras potencias, léase China, interfieran o tengan relaciones con las cadenas de suministro de los minerales críticos“.

“Cuando el Gobierno plantea esto, toda esa discusión respecto, por ejemplo, al resguardo de la cadena de minerales críticos no lo aborda“, añadió.

El expresidente expresó que “Chile mantiene una autonomía estratégica, negocia con todo el mundo con quien le convenga para defender nuestros intereses en función de ciertos principios que han continuado desde el retorno a la democracia, y desde nuestra perspectiva eso se pone en riesgo“.

“Esta decisión de incorporarnos al Escudo de las Américas, desde mi perspectiva, va en contra de los principios esenciales que ha sostenido Chile desde el retorno a la democracia en su política internacional y me parece que, con la presidenta Bachelet, pensamos que era importante manifestar esa posición”, indicó.