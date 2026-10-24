La “operación política” que denuncia Pedro Araya tras su salida de comisión y que apunta al PS

El senador Araya apuntó a figuras del PS con nombre y apellido como responsables de su remoción de la instancia parlamentaria.

AGENCIA UNO

El senador Pedro Araya (PPD) dio cuenta de una supuesta “operación política” y de un trasfondo electoral en su salida de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, apuntando directamente al Partido Socialista y a la figura de su par Juan Luis Castro.

En entrevista con CNN Chile, Araya rebatió la tesis planteada al interior del Socialismo Democrático, que su remoción ya había sido concertada con anterioridad.

“Yo emplazo a la senadora (Paulina) Vodanovic a que muestre un mensaje, una llamada telefónica donde a mí se me comunicó esta decisión, que por favor dejen de mentir y de inventar verdades que no son. Dejemos de estar contándole mentiras a la gente, asuman su responsabilidad y yo lo emplazo a que den las verdaderas razones por las que me sacaron. Eso todavía no se aclara”, cuestionó.

Pedro Araya también apuntó a Juan Luis Castro (PS), precisando que “lo que uno espera es que los senadores de la República den razón de sus dichos y que expliquen lo que están haciendo”.

El parlamentario apuntó que su salida de la Comisión de Constitución responde a los avances alcanzados con el Gobierno para sacar adelante la reforma constitucional de La Moneda.

“Si me sacaron por eso, entiendo entonces que tenemos una profunda división en el Socialismo Democrático en la forma en cómo estamos mirando los problemas de seguridad en Chile”, declaró Araya.

El senador PPD reiteró que “no tengo idea de qué rencilla personal tendrá conmigo la senadora Vodanovic, el senador Castro, que orquestaron esta operación (…). Lo que resulta bastante curioso es que utilicen el argumento de que no sabían lo que estaba haciendo. Entonces, el senador Castro no conversa con la presidenta del partido, que participó en todas y cada una de las reuniones que hubo por la reforma constitucional en materia de seguridad”.

Pedro Araya reafirmó como responsable de su remoción a Juan Luis Castro: “Yo emplazo al senador a que dé la cara y explique las verdaderas razones de mi salida y se deje de andar con estas tonteras de que esto es una decisión administrativa, que yo no conversaba con ellos, entre otras cosas, porque son argumentos realmente de cabros chicos, no de alguien que es senador de la República”.

En esta línea, Araya apuntó que el trasfondo de su salida responde a lo electoral, ya que Castro se podría enfrentar al actual timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, por un cupo en el Senado en la Región de O’Higgins.

“Posiblemente estén generando un escenario para preparar una competencia más tranquila para el senador Castro. Yo no lo descarto y por eso emplazo públicamente al senador Castro a que se deje de andar dando vueltas y que dé la cara y explique las verdaderas razones de mi salida. Lo mismo a la senadora Paulina Vodanovic”, sostuvo.