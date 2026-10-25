Guillermo Ramírez acusa a gobierno de Boric de “incumplir la ley” al rechazar rebajas a violadores de niños

El timonel de la UDI defendió la gestión de Fernando Rabat en la materia y descartó que deba dar un paso al costado y lo calificó como uno “de los ministros revelación del gabinete”.

AGENCIA UNO

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, reiteró su defensa a la gestión del ministro Fernando Rabat en la rebaja, por vía administrativa, de penas a violadores de niños y paso acusó a las administraciones anteriores – de Gabriel Boric y Sebastián Piñera- de incumplir la ley al rechazar la entrega del beneficio.

En declaraciones a Mesa Central de T13, el parlamentario planteó que “veamos lo que dice la ley. Para saber si incumplieron, veamos lo que dice la ley”.

“Lo que hizo el gobierno del presidente (Gabriel) Boric fue decir, mire, yo no estoy dispuesto a firmar este decreto. Pero las personas salieron igual. O sea, finalmente lo que hace el presidente Boric es simplemente traspasarle la responsabilidad a alguien más, pero no resolvió el problema”, fue el argumento de Guillermo Ramírez.

El timonel UDI sostuvo que “la señal política” de rechazar rebajar la pena a violadores de niños “no era necesaria”, ya que lo que hizo fue seguir “pateando la pelota a los tribunales pasándoles a ellos la responsabilidad sin resolver el problema de fondo”.

Respecto a la postura de Fernando Rabat, de conceder la baja de condenas por vía administrativa, Ramírez apeló que “es muy difícil pedirle a un ministro, que con tal de ahorrarse problema político haga lo contrario a lo que han dictaminado de manera masiva los tribunales y a lo que claramente expresa la ley”.

Junto con ello, descartó de plano que deba dejar el Ministerio de Justicia: “Yo creo que no tiene que renunciar. Creo que, de hecho, ha sido de los ministros revelación del gabinete”.