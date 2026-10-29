Luis Silva se desmarca de polémica por rebajas: asegura que firmó “aplicando el criterio fijado por el propio ministro”

AGENCIA UNO

Luis Silva, subsecretario de Justicia, sacó la voz para referirse a la controversia generada por la rebaja de penas, por vía administrativa, a abusadores y violadores de niños, entregando su versión de los hechos y apuntando a la figura de Fernando Rabat.

A través de redes sociales, la autoridad precisó que “sé que hay mucha indignación por las rebajas de condenas conocidas estos días y entiendo el por qué. Se tratan de crímenes horribles, que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias. Y con razón hay miedo, angustia y rabia. Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué”.

En esta línea, Luis Silva rechazó que en esta acción exista una voluntad personal y apuntó a aspectos técnicos para la entrega de beneficios penitenciarios.

“Aclarar que ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal, ni del ministro ni mía. Existe un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el propio ministerio”, argumentó Silva.

El subsecretario de Justicia recalcó que, en un primer momento, rechazaron la rebaja de penas a violadores de niños, “sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión”.

“En algunos casos, y como lo señaló el ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema, era que en el ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, agregó Silva.

Silva también hizo hincapié en los decretos que aparecen con su firma y apuntó a Rabat: “El ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con el que en adelante se resolverían las rebajas de condena. ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro y eso fue lo que hice”.

“¿Qué estamos haciendo por las víctimas? En primer lugar, hemos suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebajas de condena que han llegado a este ministerio. En segundo lugar, estamos estudiando si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas. En tercer lugar, estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Por supuesto que esto contempla el derecho de la víctima y de su familia a ser informada y escuchada. Esto es lo que se está tramitando en el Congreso”, puntualizó el subsecretario de Justicia.