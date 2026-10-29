Con Myriam Hernández y Jairo Vera: Litueche prepara una nueva Fiesta del Cordero este fin de semana

La programación incluye gastronomía típica, espectáculos musicales y una muestra de la producción ovina desarrollada en la comuna.

Litueche se prepara para recibir a visitantes de distintas zonas del país con una nueva edición de la Fiesta del Cordero, que se desarrollará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el sector de Caserío Talca, en la Región de O’Higgins.

La actividad reunirá gastronomía tradicional, música en vivo y una exhibición del trabajo ganadero que se ha desarrollado durante décadas en la zona.

Litueche prepara una nueva Fiesta del Cordero este fin de semana

La inauguración oficial y la apertura de las parrillas están programadas para el sábado a las 12:30 horas. Durante esa jornada, el escenario tendrá como principal atractivo la presentación de Myriam Hernández, agendada para las 21:00 horas. Antes se presentarán Charro Morales, mientras que Tomo Como Rey, Banda Clave y Juventud de Peumo completarán la programación musical.

En tanto, el domingo la cartelera comenzará por la tarde con Maihuen de Los Ángeles, Amigo de Artistas, Los Tremendos Rancheros y Latido Tropical. El cierre estará a cargo del cantante urbano Jairo Vera, quien tiene previsto subir al escenario a las 20:30 horas, seguido por Líderes de Chile. También participarán Lemunantu, Acordes Perdidos y BAFOLIT.

Uno de los principales atractivos gastronómicos será el cordero Hidango, una raza ovina desarrollada en Litueche a partir de 45 años de investigación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), mediante el cruce de cuatro líneas genéticas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la organización, se trata de la raza más prolífica del país, con un rendimiento de 170 corderos por cada 100 ovejas. Además, destaca por su eficiencia hídrica y por producir carne magra, características que han despertado interés comercial en mercados como Argentina y Uruguay.

El alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, destacó el impacto de la celebración para la identidad y el turismo local. “La Fiesta del Cordero es nuestra gran vitrina para mostrar al país la identidad de Litueche. Queremos que quienes nos visiten disfruten de un espectáculo musical de primer nivel, prueben la alta calidad de nuestra gastronomía y conozcan atractivos turísticos imperdibles como las playas de Topocalma y Puertecillo”.