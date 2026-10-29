Día de Todos los Santos: revisa los horarios y actividades de los cementerios de Santiago

Los recintos preparan misas, recorridos patrimoniales y actividades culturales para recibir a las familias durante la conmemoración.

Este domingo 1 de noviembre se conmemorará el Día de Todos los Santos y, ante la llegada de miles de personas a los cementerios de la Región Metropolitana, distintos recintos anunciaron horarios especiales, misas y actividades para recibir a quienes visiten a sus seres queridos durante el fin de semana.

Uno de los lugares que espera una alta concurrencia es el Parque del Recuerdo. Según informó su gerenta de Asuntos Corporativos, Paulina Jaramillo, el año pasado cerca de 65 mil personas visitaron sus tres parques cementerios y, para esta ocasión, proyectan recibir a más de 70 mil. Los recintos Américo Vespucio, Cordillera y Padre Hurtado mantendrán su horario habitual, de 10:00 a 18:00 horas.

Día de Todos los Santos: los horarios de los cementerios de Santiago

Además, los tres parques tendrán la exhibición gratuita “Catrinas y Calaveras”, una muestra inspirada en la tradición mexicana que reúne ocho esculturas de gran tamaño y que estará disponible hasta el 15 de noviembre.

En tanto, los cementerios católicos de Recoleta, Maipú y Puente Alto, pertenecientes a la red Acoger, abrirán el domingo entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las misas se realizarán a las 10:30 y 12:00 horas en Recoleta; a las 10:00 y 12:00 horas en Maipú; y a las 12:00 horas en Puente Alto. Al término de las celebraciones se contempla una actividad de globos al cielo y la entrega de un presente con una oración y agua bendita.

En tanto, el Cementerio General de Recoleta realizará este sábado una nueva edición del Día de Muertos Intercultural, con talleres, música, danza, ferias y recorridos patrimoniales. El domingo, además, se contempla una misa en el sector de avenida La Paz.

En Lo Espejo, el Cementerio Metropolitano tendrá una jornada especial el domingo, entre las 9:00 y las 12:00 horas. La programación considera la entrega gratuita de más de mil arreglos florales, recorridos culturales y musicales, lecturas de poesía y actividades familiares.

Los cinco recintos administrados por Grupo Nuestros Parques, El Prado, Santiago, El Manantial, Canaán y La Foresta, también tendrán horarios especiales. Este viernes 30 de octubre atenderán entre las 14:00 y las 18:00 horas, mientras que el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre abrirán desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

El Parque El Manantial, en Maipú, tendrá una misa presidida por el cardenal Fernando Chomali el domingo a las 12:00 horas. A esa misma hora se realizarán celebraciones en Parque El Prado, en Puente Alto, y Parque La Foresta, en La Serena.