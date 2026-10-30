“Que se concentre en reparar el daño que ha causado”: Bassa respondió al anuncio de querella de Rabat

El diputado frenteamplista dijo que con la acción judicial el secretario de Estado está “evadiendo su responsabilidad”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El diputado Jaime Bassa (FA) aseguró que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está “evadiendo su responsabilidad” con la querella que anunció en su contra y lo instó a concentrarse en “reparar el daño que ha causado” con la firma de los decretos para rebajar las penas de condenados por delitos sexuales.

El parlamentario abordó el tema luego de que este jueves el secretario de Estado confirmó que emprenderá una acción judicial por sus dichos previos sobre el tema, en los que vinculó dichas rebajas con una supuesta red de pedofilia internacional.

“Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en antejuicio el honor, la honra de mi persona. Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad; por lo tanto, he encargado la preparación de un borrador de una querella criminal“, anunció Rabat, aunque no especificó si lo hará a título personal o a nombre del Ejecutivo.

Lo que dijo Bassa tras el anuncio de la querella de Rabat

Al referirse a la querella en su contra que anunció Rabat, el diputado Bassa manifestó que “lamento que el ministro esté distrayendo a la ciudadanía y evadiendo su responsabilidad con este anuncio de querella“.

Además, el parlamentario frenteamplista llamó al secretario de Estado a asumir las consecuencias derivadas de la firma de los decretos que llevaron a la rebaja de penas de los condenados.

“Le sugiero al ministro que se concentre en reparar el daño que ha causado a las víctimas principalmente, pero también a la sociedad al liberar a pedófilos condenados por abusar de niños y niñas“, manifestó el legislador.