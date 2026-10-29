La acusación se conoció durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Concepción, donde Anativia no participó en la Cumbre de las Regiones.

El Gobierno evalúa los pasos a seguir tras la denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por la exesposa del delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia.

La acusación se conoció durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Concepción, donde Anativia no participó en la Cumbre de las Regiones.

Gobierno enfrenta presión por denuncia de violencia intrafamiliar contra delegado Julio Anativia

Consultado por el caso, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que el Ejecutivo tomará una decisión cuando tenga claridad sobre los antecedentes.

Alvarado explicó que el delegado se encontraba haciendo uso de días administrativos y evitó referirse a los detalles de la denuncia. Sin embargo, al ser consultado por la postura del Gobierno, sostuvo que “todas las denuncias de violencia intrafamiliar no corresponden, son cuestionables y, por lo tanto, el Gobierno evalúa, analiza, pondera y tomará su decisión cuando tenga la convicción”.

Por su parte, Anativia rechazó las acusaciones a través de una declaración pública y aseguró que son falsas. Además, afirmó ser “víctima de extorsión y agresiones”.

En medio de la controversia, también anunció su renuncia a Renovación Nacional (RN) y cuestionó el actuar de la directiva regional del partido. “En política hay límites que no se deben traspasar, y lo ocurrido durante estos últimos días ha sobrepasado esos límites por el Presidente de facto de RN Biobío. Siempre he creído que la verdad termina imponiéndose por sobre la mentira y la falsedad”, expresó.

“¡Todos los corruptos van a caer!”

La denuncia también generó repercusiones durante el Congreso de las Regiones 2026, realizado en Concepción. En esa instancia, el alcalde de la ciudad, Héctor Muñoz, pidió un aplauso para la concejala de Talcahuano Elena Retamal, vinculada públicamente a la controversia, y luego se retiró del lugar gritando: “¡Todos los corruptos van a caer!”.

Más tarde, defendió a la edil y sostuvo: “Para mí hay un acto de corrupción, que es tratar de inventar algo de una mujer inocente, como la concejala Elena Retamal”.

En tanto, Retamal anunció que acudirá a la Fiscalía el lunes 2 de noviembre para entregar antecedentes y evaluar acciones legales por eventuales injurias y calumnias. Julio Anativia, quien continúa en el cargo, también anunció que recurrirá a la justicia.