Disfraces, peluches y premios: la celebración de Halloween que tendrá actividades para grandes y chicos

Hasta el 31 de octubre, Happyland invita a las familias a disfrutar de HappyHalloween con una promoción especial de recarga.

La diversión se llena de misterio, disfraces y sorpresas con la llegada de Halloween, una celebración con la que Happyland invita a grandes y chicos a disfrutar de una experiencia especial de entretención durante octubre.

Hasta el 31 de octubre, los visitantes podrán aprovechar la Promo Halloween, que permite cargar $19.000 y recibir 19 Tokens de regalo, una oportunidad para disfrutar aún más de los juegos y atracciones disponibles en sus parques.

La celebración de Halloween que tendrá actividades para grandes y chicos

La celebración tendrá su momento más especial el sábado 31 de octubre, cuando Happyland invite a sus visitantes a asistir disfrazados y participar en una jornada de diversión y sorpresas. Durante ese día se realizarán concursos en los que los participantes podrán ganar peluches y cargas de regalo, sumando un atractivo adicional a la experiencia de Halloween.

“Queremos que Halloween sea una oportunidad para compartir, jugar y disfrutar en familia. Con HappyHalloween buscamos sorprender a nuestros visitantes con beneficios especiales y una celebración que haga de su visita una experiencia aún más entretenida”, señala Daniela Mayorga, Gerente Comercial de Happyland.

La promoción estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, mientras que los concursos para visitantes disfrazados se realizarán exclusivamente el sábado 31 de octubre.