Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 25%, su nivel más bajo desde marzo

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída este domingo al situarse en un 25%, según Criteria. El descenso fue de dos puntos respecto de la semana anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 65%.
El sondeo también reveló que la desaprobación hacia el mandatario subió de intensidad pues el 59% de quienes lo evaluaron de forma negativa, lo hace mediante la categoría de máxima intensidad (nota 5). Un 21%, por otro lado, respalda la gestión de Kast.
Las emociones que despierta el Gobierno, según la encuesta, son en su mayoría negativas: decepción (54%), rabia (32%), miedo (27%), tristeza (26%). En la vereda contraria, la esperanza alcanzó un 23%, seguida por la confianza (26%) y la alegría (3%).
La medición también abordó la polémica en la que se encuentra envuelto el Gobierno, las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Un 90% de los encuestados declaró haber escuchado o leído al respecto y un 95% se manifestó en contra de conceder este beneficio a involucrados en delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Más de la mitad valora poco o nada que el Presidente Kast haya reconocido un error sobre este asunto y un 40% lo evalúa positivamente. La adherencia a alguna de las dos opciones es más marcada según la tendencia política: un 89% de quienes se identifica con la izquierda valora poco o nada el gesto y quienes adscriben a la derecha lo consideran positivo.
La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), también despierta un rechazo mayoritario. Un 72% está en desacuerdo con que permanezca en el cargo, un 17% respalda su continuidad y un 11% no tiene una posición clara.