Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 25%, su nivel más bajo desde marzo

Un 72% de los encuestados se manifestó en contra de que el ministro Fernando Rabat continúe en su cargo.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída este domingo al situarse en un 25%, según Criteria. El descenso fue de dos puntos respecto de la semana anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 65%.

El sondeo también reveló que la desaprobación hacia el mandatario subió de intensidad pues el 59% de quienes lo evaluaron de forma negativa, lo hace mediante la categoría de máxima intensidad (nota 5). Un 21%, por otro lado, respalda la gestión de Kast.

Las emociones que despierta el Gobierno, según la encuesta, son en su mayoría negativas: decepción (54%), rabia (32%), miedo (27%), tristeza (26%). En la vereda contraria, la esperanza alcanzó un 23%, seguida por la confianza (26%) y la alegría (3%).

La medición también abordó la polémica en la que se encuentra envuelto el Gobierno, las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Un 90% de los encuestados declaró haber escuchado o leído al respecto y un 95% se manifestó en contra de conceder este beneficio a involucrados en delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Más de la mitad valora poco o nada que el Presidente Kast haya reconocido un error sobre este asunto y un 40% lo evalúa positivamente. La adherencia a alguna de las dos opciones es más marcada según la tendencia política: un 89% de quienes se identifica con la izquierda valora poco o nada el gesto y quienes adscriben a la derecha lo consideran positivo.

La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), también despierta un rechazo mayoritario. Un 72% está en desacuerdo con que permanezca en el cargo, un 17% respalda su continuidad y un 11% no tiene una posición clara.